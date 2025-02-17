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Более 5,3 миллиона поездок с детьми в такси совершили в Подмосковье за год - РИА Новости, 17.02.2025
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Новости Подмосковья
 
19:59 17.02.2025 (обновлено: 20:26 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/taksi-1999917871.html
Более 5,3 миллиона поездок с детьми в такси совершили в Подмосковье за год
Более 5,3 миллиона поездок с детьми в такси совершили в Подмосковье за год - РИА Новости, 17.02.2025
Более 5,3 миллиона поездок с детьми в такси совершили в Подмосковье за год
Пассажиры такси Подмосковья совершили более 5,3 миллиона поездок с детьми в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:59:00+03:00
2025-02-17T20:26:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пассажиры такси Подмосковья совершили более 5,3 миллиона поездок с детьми в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В профильном министерстве напомнили, что перевозить ребенка до 12 лет запрещено без специального удерживающего устройства, а также разъединять ремни безопасности во время движения автомобиля. За несоблюдение правил перевозки детей грозит штраф в размере 3 тысяч рублей. "Как правило, автомобиль по детскому тарифу оборудован детским креслом, а водитель прошел обязательное обучение по перевозке детей. Некоторые пользователи такси выбирают обычный тариф, не предупреждая водителя о маленьких пассажирах. В таких случаях водитель вправе отказаться от поездки, так как ответственность за здоровье и жизнь ребенка лежит на нем. Мы видим, что процент отказов от поездки минимален – всего 0,6%, что говорит об осознанности родителей в вопросах безопасности", – рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, держать детей на руках во время поездки также запрещено. В случае ДТП или резкой остановки удержать ребенка практически невозможно, что может привести к травмам. Специальные кресла для перевозки адаптированы под детей, ремни расположены надежно и фиксируют тело, а подголовники и боковая защита берегут от ударов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 5,3 миллиона поездок с детьми в такси совершили в Подмосковье за год

В Подмосковье в 2024 году совершили более 5,3 миллиона поездок с детьми в такси

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиТакси в Подмосковье
Такси в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Такси в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пассажиры такси Подмосковья совершили более 5,3 миллиона поездок с детьми в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В профильном министерстве напомнили, что перевозить ребенка до 12 лет запрещено без специального удерживающего устройства, а также разъединять ремни безопасности во время движения автомобиля. За несоблюдение правил перевозки детей грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.
"Как правило, автомобиль по детскому тарифу оборудован детским креслом, а водитель прошел обязательное обучение по перевозке детей. Некоторые пользователи такси выбирают обычный тариф, не предупреждая водителя о маленьких пассажирах. В таких случаях водитель вправе отказаться от поездки, так как ответственность за здоровье и жизнь ребенка лежит на нем. Мы видим, что процент отказов от поездки минимален – всего 0,6%, что говорит об осознанности родителей в вопросах безопасности", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, держать детей на руках во время поездки также запрещено. В случае ДТП или резкой остановки удержать ребенка практически невозможно, что может привести к травмам. Специальные кресла для перевозки адаптированы под детей, ремни расположены надежно и фиксируют тело, а подголовники и боковая защита берегут от ударов.
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