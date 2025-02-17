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Волонтеры из Алтайского края отправили 15 тысяч порций супов на СВО - РИА Новости, 17.02.2025
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Надежные люди
 
12:11 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/svo-1999790454.html
Волонтеры из Алтайского края отправили 15 тысяч порций супов на СВО
Волонтеры из Алтайского края отправили 15 тысяч порций супов на СВО - РИА Новости, 17.02.2025
Волонтеры из Алтайского края отправили 15 тысяч порций супов на СВО
Более 15 тысяч порций супов отправили волонтеры Завьяловского района участникам спецоперации, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:11:00+03:00
2025-02-17T12:11:00+03:00
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БАРНАУЛ, 17 фев – РИА Новости. Более 15 тысяч порций супов отправили волонтеры Завьяловского района участникам спецоперации, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко. ""Мы закрыли своими сетями уже около 4 гектаров земли", "отправили больше 15 тысяч порций супов", "в магазинах всегда полные коробки добра, куда складывают товары, купленные для отправки в зону СВО". Это всего несколько цитат из моего разговора с жителями Завьяловского района, которые занимаются волонтерской деятельностью. Всегда во время рабочих поездок по краю стараюсь по возможности участвовать в таких встречах", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Глава региона поблагодарил людей за бескорыстную помощь.
https://ria.ru/20250217/svo-1999776431.html
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алтайский край
Надежные люди, Алтайский край
Волонтеры из Алтайского края отправили 15 тысяч порций супов на СВО

Волонтеры из Алтайского края отправили более 15 тысяч порций супов на СВО

© Фото : Виктор Томенко/TelegramГлава Алтайского края Виктор Томенко во время встречи с жителями Завьяловского района, которые занимаются волонтерской деятельностью
Глава Алтайского края Виктор Томенко во время встречи с жителями Завьяловского района, которые занимаются волонтерской деятельностью - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Виктор Томенко/Telegram
Глава Алтайского края Виктор Томенко во время встречи с жителями Завьяловского района, которые занимаются волонтерской деятельностью
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БАРНАУЛ, 17 фев – РИА Новости. Более 15 тысяч порций супов отправили волонтеры Завьяловского района участникам спецоперации, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.
""Мы закрыли своими сетями уже около 4 гектаров земли", "отправили больше 15 тысяч порций супов", "в магазинах всегда полные коробки добра, куда складывают товары, купленные для отправки в зону СВО". Это всего несколько цитат из моего разговора с жителями Завьяловского района, которые занимаются волонтерской деятельностью. Всегда во время рабочих поездок по краю стараюсь по возможности участвовать в таких встречах", - написал Томенко в своём Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил людей за бескорыстную помощь.
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