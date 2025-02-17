https://ria.ru/20250217/svo-1999790454.html

Волонтеры из Алтайского края отправили 15 тысяч порций супов на СВО

Волонтеры из Алтайского края отправили 15 тысяч порций супов на СВО - РИА Новости, 17.02.2025

Волонтеры из Алтайского края отправили 15 тысяч порций супов на СВО

Более 15 тысяч порций супов отправили волонтеры Завьяловского района участникам спецоперации, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:11:00+03:00

2025-02-17T12:11:00+03:00

2025-02-17T12:11:00+03:00

надежные люди

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БАРНАУЛ, 17 фев – РИА Новости. Более 15 тысяч порций супов отправили волонтеры Завьяловского района участникам спецоперации, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко. ""Мы закрыли своими сетями уже около 4 гектаров земли", "отправили больше 15 тысяч порций супов", "в магазинах всегда полные коробки добра, куда складывают товары, купленные для отправки в зону СВО". Это всего несколько цитат из моего разговора с жителями Завьяловского района, которые занимаются волонтерской деятельностью. Всегда во время рабочих поездок по краю стараюсь по возможности участвовать в таких встречах", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Глава региона поблагодарил людей за бескорыстную помощь.

https://ria.ru/20250217/svo-1999776431.html

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алтайский край