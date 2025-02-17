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Носилки и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО - РИА Новости, 17.02.2025
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Надежные люди
 
11:09 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/svo-1999776431.html
Носилки и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО
Носилки и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО - РИА Новости, 17.02.2025
Носилки и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО
Носилки-волокуши, которые практически невозможно порвать, и маскировочные сети со спецпропиткой направит в зону специальной военной операция Челябинская область РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:09:00+03:00
2025-02-17T11:09:00+03:00
надежные люди
общероссийский народный фронт
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Носилки-волокуши, которые практически невозможно порвать, и маскировочные сети со спецпропиткой направит в зону специальной военной операция Челябинская область в ближайшее время, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ОНФ. По данным ОНФ, уникальные носилки-волокуши и масксети разработали швеи в Челябинской области: на разработку носилок ушло девять месяцев, они получили "Знак качества" от снайперского подразделения "Эспаньола", работающего в зоне СВО. Им удостаивается лучшее военное обмундирование после фронтового тестирования. "Женщины из организации "Шьём нашим" шутят, что придумали носилки, которые практически невозможно порвать. Секрет суперпрочности не раскрывают. Масксети тоже уникальны: пять слоев, специальная пропитка, чтобы не считывались тепловизорами… Партия этой гуманитарной помощи будет отправлена Народным фронтом бойцам уже в ближайшее время", - говорится в сообщении. Отмечается, что маскировочные сети изготавливаются на специальном китайском станке, таких в России всего три, и один – в Челябинской области.
https://ria.ru/20250217/svo-1999775269.html
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общероссийский народный фронт, челябинская область
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, Челябинская область
Носилки и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО

Носилки-волокуши и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО

© Народный фронт|Челябинская область/TelegramНосилки-волокуши и маскировочные сети, созданные в Челябинской области для бойцов в зону специальной военной операции
Носилки-волокуши и маскировочные сети, созданные в Челябинской области для бойцов в зону специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Народный фронт|Челябинская область/Telegram
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Носилки-волокуши, которые практически невозможно порвать, и маскировочные сети со спецпропиткой направит в зону специальной военной операция Челябинская область в ближайшее время, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ОНФ.
По данным ОНФ, уникальные носилки-волокуши и масксети разработали швеи в Челябинской области: на разработку носилок ушло девять месяцев, они получили "Знак качества" от снайперского подразделения "Эспаньола", работающего в зоне СВО. Им удостаивается лучшее военное обмундирование после фронтового тестирования.
"Женщины из организации "Шьём нашим" шутят, что придумали носилки, которые практически невозможно порвать. Секрет суперпрочности не раскрывают. Масксети тоже уникальны: пять слоев, специальная пропитка, чтобы не считывались тепловизорами… Партия этой гуманитарной помощи будет отправлена Народным фронтом бойцам уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маскировочные сети изготавливаются на специальном китайском станке, таких в России всего три, и один – в Челябинской области.
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Надежные людиОбщероссийский народный фронтЧелябинская область
 
 
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