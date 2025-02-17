https://ria.ru/20250217/svo-1999776431.html
Носилки и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО
Носилки и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО - РИА Новости, 17.02.2025
Носилки и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО
Носилки-волокуши, которые практически невозможно порвать, и маскировочные сети со спецпропиткой направит в зону специальной военной операция Челябинская область РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:09:00+03:00
2025-02-17T11:09:00+03:00
2025-02-17T11:09:00+03:00
надежные люди
общероссийский народный фронт
челябинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999775512_111:123:1164:715_1920x0_80_0_0_640aad3f72a78995ff391140194ece4e.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Носилки-волокуши, которые практически невозможно порвать, и маскировочные сети со спецпропиткой направит в зону специальной военной операция Челябинская область в ближайшее время, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ОНФ. По данным ОНФ, уникальные носилки-волокуши и масксети разработали швеи в Челябинской области: на разработку носилок ушло девять месяцев, они получили "Знак качества" от снайперского подразделения "Эспаньола", работающего в зоне СВО. Им удостаивается лучшее военное обмундирование после фронтового тестирования. "Женщины из организации "Шьём нашим" шутят, что придумали носилки, которые практически невозможно порвать. Секрет суперпрочности не раскрывают. Масксети тоже уникальны: пять слоев, специальная пропитка, чтобы не считывались тепловизорами… Партия этой гуманитарной помощи будет отправлена Народным фронтом бойцам уже в ближайшее время", - говорится в сообщении. Отмечается, что маскировочные сети изготавливаются на специальном китайском станке, таких в России всего три, и один – в Челябинской области.
https://ria.ru/20250217/svo-1999775269.html
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999775512_190:90:1023:715_1920x0_80_0_0_1b617ff4dd2d17108fcf4a27d1482038.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общероссийский народный фронт, челябинская область
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, Челябинская область
Носилки и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО
Носилки-волокуши и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО
ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Носилки-волокуши, которые практически невозможно порвать, и маскировочные сети со спецпропиткой направит в зону специальной военной операция Челябинская область в ближайшее время, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ОНФ.
По данным ОНФ, уникальные носилки-волокуши и масксети разработали швеи в Челябинской области: на разработку носилок ушло девять месяцев, они получили "Знак качества" от снайперского подразделения "Эспаньола", работающего в зоне СВО. Им удостаивается лучшее военное обмундирование после фронтового тестирования.
"Женщины из организации "Шьём нашим" шутят, что придумали носилки, которые практически невозможно порвать. Секрет суперпрочности не раскрывают. Масксети тоже уникальны: пять слоев, специальная пропитка, чтобы не считывались тепловизорами… Партия этой гуманитарной помощи будет отправлена Народным фронтом бойцам уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маскировочные сети изготавливаются на специальном китайском станке, таких в России всего три, и один – в Челябинской области.