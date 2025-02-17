https://ria.ru/20250217/svo-1999776431.html

Носилки и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО

Носилки и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО - РИА Новости, 17.02.2025

Носилки и маскировочные сети отправит Челябинская область в зону СВО

Носилки-волокуши, которые практически невозможно порвать, и маскировочные сети со спецпропиткой направит в зону специальной военной операция Челябинская область РИА Новости, 17.02.2025

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надежные люди

общероссийский народный фронт

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Носилки-волокуши, которые практически невозможно порвать, и маскировочные сети со спецпропиткой направит в зону специальной военной операция Челябинская область в ближайшее время, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ОНФ. По данным ОНФ, уникальные носилки-волокуши и масксети разработали швеи в Челябинской области: на разработку носилок ушло девять месяцев, они получили "Знак качества" от снайперского подразделения "Эспаньола", работающего в зоне СВО. Им удостаивается лучшее военное обмундирование после фронтового тестирования. "Женщины из организации "Шьём нашим" шутят, что придумали носилки, которые практически невозможно порвать. Секрет суперпрочности не раскрывают. Масксети тоже уникальны: пять слоев, специальная пропитка, чтобы не считывались тепловизорами… Партия этой гуманитарной помощи будет отправлена Народным фронтом бойцам уже в ближайшее время", - говорится в сообщении. Отмечается, что маскировочные сети изготавливаются на специальном китайском станке, таких в России всего три, и один – в Челябинской области.

https://ria.ru/20250217/svo-1999775269.html

челябинская область

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общероссийский народный фронт, челябинская область