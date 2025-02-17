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Новгородцы доставили в Курскую область электростанцию и детекторы дронов - РИА Новости, 17.02.2025
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Надежные люди
 
11:00 17.02.2025
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Новгородцы доставили в Курскую область электростанцию и детекторы дронов
Новгородцы доставили в Курскую область электростанцию и детекторы дронов - РИА Новости, 17.02.2025
Новгородцы доставили в Курскую область электростанцию и детекторы дронов
Новгородцы доставили бойцам в Курскую область электростанцию, детекторы дронов, медикаменты, теплые вещи, сообщил глава Маловишерского района Дмитрий Платонов. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:00:00+03:00
2025-02-17T11:00:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Новгородцы доставили бойцам в Курскую область электростанцию, детекторы дронов, медикаменты, теплые вещи, сообщил глава Маловишерского района Дмитрий Платонов. Он уточнил, что в Курскую область привез гуманитарный груз, который был собран по заявкам бойцов. Собрать помощь помогали предприниматели и жители Маловишерского района, а также региональное отделение "Народного фронта" и комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона. "Доставили портативную электростанцию, детекторы дронов, маскировочные сети, теплые вещи, газовые горелки, предметы гигиены, медикаменты, продукты питания и другие вещи, ценность которых мы порой не осознаем, находясь дома, но которые так необходимы здесь", - рассказал Платонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что также поздравил бойцов с наступающим Днем защитника Отечества и вручил им открытки и сувениры от школьников района.
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курская область
Надежные люди, Курская область
Новгородцы доставили в Курскую область электростанцию и детекторы дронов

Новгородцы доставили бойцам в Курскую область электростанцию и детекторы дронов

© Фото : глава Маловишерского района Дмитрий Платонов/ВКонтактеНовгородцы доставили в Курскую область электростанцию и детекторы дронов
Новгородцы доставили в Курскую область электростанцию и детекторы дронов - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : глава Маловишерского района Дмитрий Платонов/ВКонтакте
Новгородцы доставили в Курскую область электростанцию и детекторы дронов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Новгородцы доставили бойцам в Курскую область электростанцию, детекторы дронов, медикаменты, теплые вещи, сообщил глава Маловишерского района Дмитрий Платонов.
Он уточнил, что в Курскую область привез гуманитарный груз, который был собран по заявкам бойцов. Собрать помощь помогали предприниматели и жители Маловишерского района, а также региональное отделение "Народного фронта" и комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.
"Доставили портативную электростанцию, детекторы дронов, маскировочные сети, теплые вещи, газовые горелки, предметы гигиены, медикаменты, продукты питания и другие вещи, ценность которых мы порой не осознаем, находясь дома, но которые так необходимы здесь", - рассказал Платонов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что также поздравил бойцов с наступающим Днем защитника Отечества и вручил им открытки и сувениры от школьников района.
© Фото : глава Маловишерского района Дмитрий Платонов/ВКонтактеНовгородцы доставили в Курскую область электростанцию и детекторы дронов
Новгородцы доставили в Курскую область электростанцию и детекторы дронов - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : глава Маловишерского района Дмитрий Платонов/ВКонтакте
Новгородцы доставили в Курскую область электростанцию и детекторы дронов
 
Надежные людиКурская область
 
 
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