https://ria.ru/20250217/starmer-1999840887.html

В Великобритании одной фразой отреагировали на план Стармера против России

В Великобритании одной фразой отреагировали на план Стармера против России - РИА Новости, 17.02.2025

В Великобритании одной фразой отреагировали на план Стармера против России

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер за заявление о готовности отправить войска на Украину должен уйти со своего поста, заявил лидер британской... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:52:00+03:00

2025-02-17T14:52:00+03:00

2025-02-17T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер за заявление о готовности отправить войска на Украину должен уйти со своего поста, заявил лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X."Этот разжигатель войны должен уйти в отставку", — так прокомментировал политик статью Стармера в газете Telegraph.Премьер-министр Великобритании в понедельник заявил, что его страна при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения ее гарантий безопасности. По утверждению Стармера, он "очень глубоко" чувствует ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военных, но помощь Киеву, по его утверждению, обеспечит безопасность континента и самой Британии.Агентство Associated Press сообщало, что некоторые страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250217/nato-1999795352.html

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