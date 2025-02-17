Нефтеперекачивающая станция на Кубани подверглась атаке БПЛА
БПЛА атаковали станцию Каспийского Трубопроводного Консорциума, пострадавших нет
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) "Кропоткинская" (Краснодарский край) в понедельник подверглась атаке БПЛА, пострадавших и угрозы разлива нефти нет, сообщила компания.
"17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции", - говорится в сообщении.
"Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти", - добавляется там же.
Транспортировка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) идет на сниженных режимах, сообщили журналистам.
"В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС", - говорится в сообщении консорциума.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.