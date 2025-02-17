https://ria.ru/20250217/stantsiya-1999775139.html

Нефтеперекачивающая станция на Кубани подверглась атаке БПЛА

Нефтеперекачивающая станция на Кубани подверглась атаке БПЛА - РИА Новости, 17.02.2025

Нефтеперекачивающая станция на Кубани подверглась атаке БПЛА

Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) "Кропоткинская" (Краснодарский край) в понедельник подверглась атаке БПЛА,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:59:00+03:00

2025-02-17T10:59:00+03:00

2025-02-17T11:22:00+03:00

происшествия

каспийский трубопроводный консорциум-р

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) "Кропоткинская" (Краснодарский край) в понедельник подверглась атаке БПЛА, пострадавших и угрозы разлива нефти нет, сообщила компания."17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции", - говорится в сообщении."Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти", - добавляется там же."Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах", - добавили в КТК.Транспортировка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) идет на сниженных режимах, сообщили журналистам."В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС", - говорится в сообщении консорциума.Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20250216/bespilotnik-1999705648.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, каспийский трубопроводный консорциум-р, россия