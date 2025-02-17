СМИ: США отмели все правки Киева в проекте соглашения об ископаемых
"Европейская правда": США отмели правки Киева в проекте соглашения о минералах
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Представители США на встрече в Мюнхене отмели все ключевые правки Киева в проекте соглашения о добыче украинских полезных ископаемых, сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники.
Ранее в понедельник агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что США ставили условие для проведения встречи Владимира Зеленского с американским вице-президентом Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене - сначала Украина должна была подписать соглашение о добыче ископаемых.
"После того как Украина в поисках компромисса передала американцам доработанный вариант соглашения, те в ответ отменили все ключевые правки и, по сути, поставили Украину перед условием – либо подписываете то, что мы дали, либо ничего. А встречи с Вэнсом не будет. Потому что встреча возможна только "в пакете "с подписанием", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской правды".
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский 15 февраля заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым.