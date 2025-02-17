https://ria.ru/20250217/ssha-1999909689.html

СМИ: США отмели все правки Киева в проекте соглашения об ископаемых

СМИ: США отмели все правки Киева в проекте соглашения об ископаемых - РИА Новости, 17.02.2025

СМИ: США отмели все правки Киева в проекте соглашения об ископаемых

Представители США на встрече в Мюнхене отмели все ключевые правки Киева в проекте соглашения о добыче украинских полезных ископаемых, сообщило украинское... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:11:00+03:00

2025-02-17T19:11:00+03:00

2025-02-17T19:11:00+03:00

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мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Представители США на встрече в Мюнхене отмели все ключевые правки Киева в проекте соглашения о добыче украинских полезных ископаемых, сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники. Ранее в понедельник агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что США ставили условие для проведения встречи Владимира Зеленского с американским вице-президентом Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене - сначала Украина должна была подписать соглашение о добыче ископаемых. "После того как Украина в поисках компромисса передала американцам доработанный вариант соглашения, те в ответ отменили все ключевые правки и, по сути, поставили Украину перед условием – либо подписываете то, что мы дали, либо ничего. А встречи с Вэнсом не будет. Потому что встреча возможна только "в пакете "с подписанием", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской правды". Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский 15 февраля заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым.

https://ria.ru/20250217/sdelka-1999779682.html

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в мире, сша, украина, мюнхен, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности