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США еще не назначили главного переговорщика по Украине, заявил Ушаков
США еще не назначили главного переговорщика по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.02.2025
США еще не назначили главного переговорщика по Украине, заявил Ушаков
США еще не назначили своего главного переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:45:00+03:00
2025-02-17T18:45:00+03:00
2025-02-17T22:25:00+03:00
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украина
юрий ушаков
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эр-рияд (город)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США еще не назначили своего главного переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сейчас вопрос стоит о том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине. Потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами", - сказал Ушаков в эфире Первого канала. Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250217/ushakov-1999900839.html
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США еще не назначили главного переговорщика по Украине, заявил Ушаков
Ушаков: США еще не назначили переговорщика по Украине с российской стороной