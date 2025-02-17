https://ria.ru/20250217/ssha-1999904830.html

США еще не назначили главного переговорщика по Украине, заявил Ушаков

США еще не назначили главного переговорщика по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.02.2025

США еще не назначили главного переговорщика по Украине, заявил Ушаков

США еще не назначили своего главного переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:45:00+03:00

2025-02-17T18:45:00+03:00

2025-02-17T22:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

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сергей лавров

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США еще не назначили своего главного переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сейчас вопрос стоит о том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине. Потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами", - сказал Ушаков в эфире Первого канала. Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.

https://ria.ru/20250217/ushakov-1999900839.html

россия

сша

украина

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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