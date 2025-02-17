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США еще не назначили главного переговорщика по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 17.02.2025 (обновлено: 22:25 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ssha-1999904830.html
США еще не назначили главного переговорщика по Украине, заявил Ушаков
США еще не назначили главного переговорщика по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.02.2025
США еще не назначили главного переговорщика по Украине, заявил Ушаков
США еще не назначили своего главного переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:45:00+03:00
2025-02-17T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
юрий ушаков
сергей лавров
саудовская аравия
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США еще не назначили своего главного переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сейчас вопрос стоит о том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине. Потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами", - сказал Ушаков в эфире Первого канала. Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250217/ushakov-1999900839.html
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россия, сша, украина, юрий ушаков, сергей лавров, саудовская аравия, эр-рияд (город), в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
США еще не назначили главного переговорщика по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: США еще не назначили переговорщика по Украине с российской стороной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США еще не назначили своего главного переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сейчас вопрос стоит о том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине. Потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.
Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Ушаков оценил настрой российских представителей перед переговорами с США
Вчера, 18:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаЮрий УшаковСергей ЛавровСаудовская АравияЭр-Рияд (город)В миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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