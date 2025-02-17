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Россия и США согласовали по телефону встречу в Эр-Рияде

Россия и США согласовали по телефону встречу в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025

Россия и США согласовали по телефону встречу в Эр-Рияде

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отправившийся в составе российской делегации на переговоры с представителями США в Саудовскую Аравию, сообщил, что они уже... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:08:00+03:00

2025-02-17T18:08:00+03:00

2025-02-17T18:36:00+03:00

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сша

саудовская аравия

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юрий ушаков

дмитрий песков

сергей лавров

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отправившийся в составе российской делегации на переговоры с представителями США в Саудовскую Аравию, сообщил, что они уже общались с американскими визави по телефону - именно так была согласована их предстоящая встреча в Эр-Рияде.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений."Да. Мы по телефону, собственно, и согласовали этот вариант встречи в Эр-Рияде", - рассказал Ушаков "Первому каналу" перед вылетом в Саудовскую Аравию, отвечая на вопрос о том, удалось ли уже российским представителям познакомиться с американскими визави по телефону.

https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html

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сша

саудовская аравия

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россия, сша, саудовская аравия, в мире, юрий ушаков, дмитрий песков, сергей лавров