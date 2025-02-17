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Россия и США согласовали по телефону встречу в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
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18:08 17.02.2025 (обновлено: 18:36 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ssha-1999895230.html
Россия и США согласовали по телефону встречу в Эр-Рияде
Россия и США согласовали по телефону встречу в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
Россия и США согласовали по телефону встречу в Эр-Рияде
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отправившийся в составе российской делегации на переговоры с представителями США в Саудовскую Аравию, сообщил, что они уже... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:08:00+03:00
2025-02-17T18:36:00+03:00
россия
сша
саудовская аравия
в мире
юрий ушаков
дмитрий песков
сергей лавров
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отправившийся в составе российской делегации на переговоры с представителями США в Саудовскую Аравию, сообщил, что они уже общались с американскими визави по телефону - именно так была согласована их предстоящая встреча в Эр-Рияде.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений."Да. Мы по телефону, собственно, и согласовали этот вариант встречи в Эр-Рияде", - рассказал Ушаков "Первому каналу" перед вылетом в Саудовскую Аравию, отвечая на вопрос о том, удалось ли уже российским представителям познакомиться с американскими визави по телефону.
https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html
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россия, сша, саудовская аравия, в мире, юрий ушаков, дмитрий песков, сергей лавров
Россия, США, Саудовская Аравия, В мире, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Сергей Лавров
Россия и США согласовали по телефону встречу в Эр-Рияде

Ушаков заявил, что Россия и США согласовали встречу в Эр-Рияде по телефону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США . Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отправившийся в составе российской делегации на переговоры с представителями США в Саудовскую Аравию, сообщил, что они уже общались с американскими визави по телефону - именно так была согласована их предстоящая встреча в Эр-Рияде.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
"Да. Мы по телефону, собственно, и согласовали этот вариант встречи в Эр-Рияде", - рассказал Ушаков "Первому каналу" перед вылетом в Саудовскую Аравию, отвечая на вопрос о том, удалось ли уже российским представителям познакомиться с американскими визави по телефону.
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РоссияСШАСаудовская АравияВ миреЮрий УшаковДмитрий ПесковСергей Лавров
 
 
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