https://ria.ru/20250217/ssha-1999813542.html

США могут отправить военных на Украину, сообщил NBC

США могут отправить военных на Украину, сообщил NBC - РИА Новости, 17.02.2025

США могут отправить военных на Украину, сообщил NBC

Власти США могут отправить своих военных для охраны месторождений ископаемых и минералов на Украине после того, как будет одобрено мирное соглашение между... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:23:00+03:00

2025-02-17T13:23:00+03:00

2025-02-17T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Власти США могут отправить своих военных для охраны месторождений ископаемых и минералов на Украине после того, как будет одобрено мирное соглашение между Россией и Украиной, сообщил телеканала NBC со ссылкой на неназванные источники. Ранее Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым Украины. По словам Зеленского, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". "Американские чиновники, знакомые с соглашением (по минералам - ред.), сигнализировали о своей готовности отправить военных на Украину для охраны минералов - но только после того, как будет согласован договор с Россией об окончании конфликта", - заявил телеканал. В минувшую пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20231228/arktika-1918850885.html

https://ria.ru/20250216/zelenskij-1999708894.html

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