https://ria.ru/20250217/sputniki-1999742751.html

Ученый объяснил интерес к спутниковым группировкам на сверхнизких орбитах

Ученый объяснил интерес к спутниковым группировкам на сверхнизких орбитах - РИА Новости, 17.02.2025

Ученый объяснил интерес к спутниковым группировкам на сверхнизких орбитах

Интерес к многоспутниковым группировкам на сверхнизких орбитах (от 100 до 300-350 километров) связан с тем, что таким образом можно существенно упростить и... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T05:28:00+03:00

2025-02-17T05:28:00+03:00

2025-02-17T05:28:00+03:00

наука

земля

цниимаш

российская академия космонавтики имени к.э.циолковского

космос - риа наука

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Интерес к многоспутниковым группировкам на сверхнизких орбитах (от 100 до 300-350 километров) связан с тем, что таким образом можно существенно упростить и удешевить спутники, решающие традиционные задачи связи, передачи данных и дистанционного зондирования Земли, рассказал РИА Новости доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, главный учёный секретарь ЦНИИмаш Валерий Клюшников. "Уменьшение высоты полёта космического аппарата с 650 до 160 километров приводит к 64-кратному снижению мощности радара и четырёхкратному уменьшению диаметра оптической апертуры для достижения того же разрешения съёмки. В 16 раз может быть снижена мощность передающей аппаратуры", - отметил Валерий Клюшников. Среди других преимуществ он назвал существенное снижение стоимости вывода космических аппаратов на орбиту, менее жесткие требования по радиационной стойкости электронных компонентов, минимальную задержку сигнала. Кроме того, по словам главного учёного секретаря ЦНИИмаш, угловое положение спутников на таких орбитах можно будет стабилизировать за счет набегающего потока остаточного атмосферного воздуха. Также сверхнизкоорбитальные спутники после прекращения активного существования или при полном отказе будут гарантированно входить в плотные слои атмосферы и сгорать в течение нескольких суток. "Можно достаточно уверенно прогнозировать, что в ближайшем будущем сверхнизкоорбитальные космические системы выйдут из стадии экспериментальных исследований. Ведущие космические державы уже работают над созданием многоспутниковых сверхнизкоорбитальных систем", - добавил он. Основной проблемой при развёртывании сверхнизкоорбитальных многоспутниковых группировок станет необходимость непрерывного поддержания высоты орбиты спутников. Чтобы спутник не сгорел в плотных слоях атмосферы, его маршевая двигательная установка должна будет постоянно работать, причём в качестве топлива можно будет использовать остаточный атмосферный воздух, заметил Клюшников.

https://ria.ru/20250216/sputnik-1999637043.html

https://ria.ru/20250215/kosmos-1999517080.html

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земля, цниимаш, российская академия космонавтики имени к.э.циолковского, космос - риа наука