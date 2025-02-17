https://ria.ru/20250217/sportinfrastruktura-1999930414.html
Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортинфраструктуры Смоленской области
Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортинфраструктуры Смоленской области - РИА Новости, 17.02.2025
Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортинфраструктуры Смоленской области
Министр спорта России Михаил Дегтярёв и губернатор Смоленской области Василий Анохин в рамках встречи обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:27:00+03:00
2025-02-17T21:27:00+03:00
2025-02-17T21:27:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
вязьма
михаил дегтярев
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984394790_0:279:2994:1963_1920x0_80_0_0_e663fac7d7364b778df1632a900552f0.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярёв и губернатор Смоленской области Василий Анохин в рамках встречи обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры региона, сообщил глава области в своем телеграм-канале."При поддержке Минспорта России за последние годы в регионе построены три новых ФОКа, открыт фиджитал-центр, возводятся "умные" спортплощадки и переоснащаются спортивные школы. В этом году завершим возведение модульного спортивного зала в Красном и бассейна в Вязьме, начнем строительство многофункционального водного семейного комплекса", — написал Анохин.По его словам, активно развивается движение "Готов к труду и обороне" – в регионе работает 29 центров тестирования. Расширяются возможности для адаптивного спорта. На сегодняшний день более четверти жителей региона с ограничениями по здоровью регулярно посещают тренировки."Все это позволяет нам добиваться значимых результатов. Ежегодно растет доля смолян, систематически занимающихся физической культурой – сейчас этот показатель почти достиг 55%. За последние два года увеличился и уровень обеспеченности жителей региона спортивными объектами – в настоящее время он составляет более 77%", — уточнил губернатор.Кроме того, отдельно на встрече обсудили развитие Смоленского государственного университета спорта. "Договорились, что совместными усилиями обновим футбольное поле, чтобы оно соответствовало требованиям Российского футбольного союза", — написал он.Также Анохин поблагодарил Дегтярёва за продуктивную встречу и поддержку области.
смоленская область
россия
вязьма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984394790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d4377c4b059cb6807962ca6d41f3f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, россия, вязьма, михаил дегтярев, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Вязьма, Михаил Дегтярев, Василий Анохин
Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортинфраструктуры Смоленской области
Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортивной инфраструктуры Смоленской области
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярёв и губернатор Смоленской области Василий Анохин в рамках встречи обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры региона, сообщил глава области в своем телеграм-канале.
«
"При поддержке Минспорта России
за последние годы в регионе построены три новых ФОКа, открыт фиджитал-центр, возводятся "умные" спортплощадки и переоснащаются спортивные школы. В этом году завершим возведение модульного спортивного зала в Красном и бассейна в Вязьме
, начнем строительство многофункционального водного семейного комплекса", — написал Анохин
.
По его словам, активно развивается движение "Готов к труду и обороне" – в регионе работает 29 центров тестирования. Расширяются возможности для адаптивного спорта. На сегодняшний день более четверти жителей региона с ограничениями по здоровью регулярно посещают тренировки.
"Все это позволяет нам добиваться значимых результатов. Ежегодно растет доля смолян, систематически занимающихся физической культурой – сейчас этот показатель почти достиг 55%. За последние два года увеличился и уровень обеспеченности жителей региона спортивными объектами – в настоящее время он составляет более 77%", — уточнил губернатор.
Кроме того, отдельно на встрече обсудили развитие Смоленского государственного университета спорта. "Договорились, что совместными усилиями обновим футбольное поле, чтобы оно соответствовало требованиям Российского футбольного союза", — написал он.
Также Анохин поблагодарил Дегтярёва
за продуктивную встречу и поддержку области.