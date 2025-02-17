Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортинфраструктуры Смоленской области - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:27 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/sportinfrastruktura-1999930414.html
Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортинфраструктуры Смоленской области
Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортинфраструктуры Смоленской области - РИА Новости, 17.02.2025
Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортинфраструктуры Смоленской области
Министр спорта России Михаил Дегтярёв и губернатор Смоленской области Василий Анохин в рамках встречи обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:27:00+03:00
2025-02-17T21:27:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
вязьма
михаил дегтярев
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984394790_0:279:2994:1963_1920x0_80_0_0_e663fac7d7364b778df1632a900552f0.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярёв и губернатор Смоленской области Василий Анохин в рамках встречи обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры региона, сообщил глава области в своем телеграм-канале."При поддержке Минспорта России за последние годы в регионе построены три новых ФОКа, открыт фиджитал-центр, возводятся "умные" спортплощадки и переоснащаются спортивные школы. В этом году завершим возведение модульного спортивного зала в Красном и бассейна в Вязьме, начнем строительство многофункционального водного семейного комплекса", — написал Анохин.По его словам, активно развивается движение "Готов к труду и обороне" – в регионе работает 29 центров тестирования. Расширяются возможности для адаптивного спорта. На сегодняшний день более четверти жителей региона с ограничениями по здоровью регулярно посещают тренировки."Все это позволяет нам добиваться значимых результатов. Ежегодно растет доля смолян, систематически занимающихся физической культурой – сейчас этот показатель почти достиг 55%. За последние два года увеличился и уровень обеспеченности жителей региона спортивными объектами – в настоящее время он составляет более 77%", — уточнил губернатор.Кроме того, отдельно на встрече обсудили развитие Смоленского государственного университета спорта. "Договорились, что совместными усилиями обновим футбольное поле, чтобы оно соответствовало требованиям Российского футбольного союза", — написал он.Также Анохин поблагодарил Дегтярёва за продуктивную встречу и поддержку области.
смоленская область
россия
вязьма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984394790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d4377c4b059cb6807962ca6d41f3f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, россия, вязьма, михаил дегтярев, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Вязьма, Михаил Дегтярев, Василий Анохин
Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортинфраструктуры Смоленской области

Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортивной инфраструктуры Смоленской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярёв и губернатор Смоленской области Василий Анохин в рамках встречи обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры региона, сообщил глава области в своем телеграм-канале.
«
"При поддержке Минспорта России за последние годы в регионе построены три новых ФОКа, открыт фиджитал-центр, возводятся "умные" спортплощадки и переоснащаются спортивные школы. В этом году завершим возведение модульного спортивного зала в Красном и бассейна в Вязьме, начнем строительство многофункционального водного семейного комплекса", — написал Анохин.
По его словам, активно развивается движение "Готов к труду и обороне" – в регионе работает 29 центров тестирования. Расширяются возможности для адаптивного спорта. На сегодняшний день более четверти жителей региона с ограничениями по здоровью регулярно посещают тренировки.
"Все это позволяет нам добиваться значимых результатов. Ежегодно растет доля смолян, систематически занимающихся физической культурой – сейчас этот показатель почти достиг 55%. За последние два года увеличился и уровень обеспеченности жителей региона спортивными объектами – в настоящее время он составляет более 77%", — уточнил губернатор.
Кроме того, отдельно на встрече обсудили развитие Смоленского государственного университета спорта. "Договорились, что совместными усилиями обновим футбольное поле, чтобы оно соответствовало требованиям Российского футбольного союза", — написал он.
Также Анохин поблагодарил Дегтярёва за продуктивную встречу и поддержку области.
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияВязьмаМихаил ДегтяревВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала