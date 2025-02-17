https://ria.ru/20250217/sportinfrastruktura-1999930414.html

Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортинфраструктуры Смоленской области

Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортинфраструктуры Смоленской области - РИА Новости, 17.02.2025

Дегтярев и Анохин обсудили развитие спортинфраструктуры Смоленской области

Министр спорта России Михаил Дегтярёв и губернатор Смоленской области Василий Анохин в рамках встречи обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:27:00+03:00

2025-02-17T21:27:00+03:00

2025-02-17T21:27:00+03:00

смоленская область

смоленская область

россия

вязьма

михаил дегтярев

василий анохин

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярёв и губернатор Смоленской области Василий Анохин в рамках встречи обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры региона, сообщил глава области в своем телеграм-канале."При поддержке Минспорта России за последние годы в регионе построены три новых ФОКа, открыт фиджитал-центр, возводятся "умные" спортплощадки и переоснащаются спортивные школы. В этом году завершим возведение модульного спортивного зала в Красном и бассейна в Вязьме, начнем строительство многофункционального водного семейного комплекса", — написал Анохин.По его словам, активно развивается движение "Готов к труду и обороне" – в регионе работает 29 центров тестирования. Расширяются возможности для адаптивного спорта. На сегодняшний день более четверти жителей региона с ограничениями по здоровью регулярно посещают тренировки."Все это позволяет нам добиваться значимых результатов. Ежегодно растет доля смолян, систематически занимающихся физической культурой – сейчас этот показатель почти достиг 55%. За последние два года увеличился и уровень обеспеченности жителей региона спортивными объектами – в настоящее время он составляет более 77%", — уточнил губернатор.Кроме того, отдельно на встрече обсудили развитие Смоленского государственного университета спорта. "Договорились, что совместными усилиями обновим футбольное поле, чтобы оно соответствовало требованиям Российского футбольного союза", — написал он.Также Анохин поблагодарил Дегтярёва за продуктивную встречу и поддержку области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

смоленская область, россия, вязьма, михаил дегтярев, василий анохин