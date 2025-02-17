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Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью - РИА Новости, 18.02.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
21:37 17.02.2025 (обновлено: 09:40 18.02.2025)
https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999975284.html
Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью
Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью - РИА Новости, 18.02.2025
Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью
Тюменцы проводили в зону специальной военной операции 11 груженых техникой, оборудованием и гумпомощью тралов, это самый большой груз за все время формирования... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-17T21:37:00+03:00
2025-02-18T09:40:00+03:00
надежные люди
тюменская область
гуманитарная помощь
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ТЮМЕНЬ, 17 фев – РИА Новости. Тюменцы проводили в зону специальной военной операции 11 груженых техникой, оборудованием и гумпомощью тралов, это самый большой груз за все время формирования конвоев, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. "В зону СВО отправился 26-й конвой с гуманитарной помощью. Это самый большой груз, направленный бойцам в зону специальной военной операции из Тюменской области за все время формирования конвоев… Много индивидуальных посылок, поздравлений с Днем защитника Отечества... На 11 тралов погружено 29 автомобилей, генераторы, запчасти, зимняя одежда, обувь, постельное белье, даже двухъярусные кровати", - указано в сообщении. Глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале отметил, что сформирована помощь для шести воинских частей, все грузы собраны по заявкам военных и включали квадроциклы и квадрокоптеры, колёса, генераторы, детекторы дронов, пауэрбанки, электростанции, средства связи и другое необходимое оборудование. Он поблагодарил за активность жителей Тюмени, Тюменской области и председателя правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдина Ибрагимова, который вместе с волонтёрами собирал для бойцов всё необходимое. Расходы на транспортировку оплачены за счёт средств счёта "Победа", перечисленных жителями и коллективами предприятий Тюмени. На передовую груз планируют доставить до 23 февраля.
https://ria.ru/20250217/sochi-1999884136.html
https://ria.ru/20250217/svo-1999790454.html
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тюменская область, гуманитарная помощь
Надежные люди, Тюменская область, Гуманитарная помощь

Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью

© Фото : пресс-служба администрации ТюмениТюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью
Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : пресс-служба администрации Тюмени
Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью
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ТЮМЕНЬ, 17 фев – РИА Новости. Тюменцы проводили в зону специальной военной операции 11 груженых техникой, оборудованием и гумпомощью тралов, это самый большой груз за все время формирования конвоев, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.
"В зону СВО отправился 26-й конвой с гуманитарной помощью. Это самый большой груз, направленный бойцам в зону специальной военной операции из Тюменской области за все время формирования конвоев… Много индивидуальных посылок, поздравлений с Днем защитника Отечества... На 11 тралов погружено 29 автомобилей, генераторы, запчасти, зимняя одежда, обувь, постельное белье, даже двухъярусные кровати", - указано в сообщении.
Сочи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Более 20 тонн гумпомощи отправили из Сочи в зону СВО к 23 февраля
Вчера, 17:27
Глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале отметил, что сформирована помощь для шести воинских частей, все грузы собраны по заявкам военных и включали квадроциклы и квадрокоптеры, колёса, генераторы, детекторы дронов, пауэрбанки, электростанции, средства связи и другое необходимое оборудование. Он поблагодарил за активность жителей Тюмени, Тюменской области и председателя правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдина Ибрагимова, который вместе с волонтёрами собирал для бойцов всё необходимое.
Расходы на транспортировку оплачены за счёт средств счёта "Победа", перечисленных жителями и коллективами предприятий Тюмени. На передовую груз планируют доставить до 23 февраля.
Глава Алтайского края Виктор Томенко во время встречи с жителями Завьяловского района, которые занимаются волонтерской деятельностью - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Волонтеры из Алтайского края отправили 15 тысяч порций супов на СВО
Вчера, 12:11
 
Надежные людиТюменская областьГуманитарная помощь
 
 
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