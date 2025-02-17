https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999975284.html

Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью

Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью - РИА Новости, 18.02.2025

Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью

Тюменцы проводили в зону специальной военной операции 11 груженых техникой, оборудованием и гумпомощью тралов, это самый большой груз за все время формирования... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-17T21:37:00+03:00

2025-02-17T21:37:00+03:00

2025-02-18T09:40:00+03:00

надежные люди

тюменская область

гуманитарная помощь

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ТЮМЕНЬ, 17 фев – РИА Новости. Тюменцы проводили в зону специальной военной операции 11 груженых техникой, оборудованием и гумпомощью тралов, это самый большой груз за все время формирования конвоев, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. "В зону СВО отправился 26-й конвой с гуманитарной помощью. Это самый большой груз, направленный бойцам в зону специальной военной операции из Тюменской области за все время формирования конвоев… Много индивидуальных посылок, поздравлений с Днем защитника Отечества... На 11 тралов погружено 29 автомобилей, генераторы, запчасти, зимняя одежда, обувь, постельное белье, даже двухъярусные кровати", - указано в сообщении. Глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале отметил, что сформирована помощь для шести воинских частей, все грузы собраны по заявкам военных и включали квадроциклы и квадрокоптеры, колёса, генераторы, детекторы дронов, пауэрбанки, электростанции, средства связи и другое необходимое оборудование. Он поблагодарил за активность жителей Тюмени, Тюменской области и председателя правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдина Ибрагимова, который вместе с волонтёрами собирал для бойцов всё необходимое. Расходы на транспортировку оплачены за счёт средств счёта "Победа", перечисленных жителями и коллективами предприятий Тюмени. На передовую груз планируют доставить до 23 февраля.

https://ria.ru/20250217/sochi-1999884136.html

https://ria.ru/20250217/svo-1999790454.html

тюменская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюменская область, гуманитарная помощь