Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью
© Фото : пресс-служба администрации ТюмениТюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью
© Фото : пресс-служба администрации Тюмени
Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью
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ТЮМЕНЬ, 17 фев – РИА Новости. Тюменцы проводили в зону специальной военной операции 11 груженых техникой, оборудованием и гумпомощью тралов, это самый большой груз за все время формирования конвоев, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.
"В зону СВО отправился 26-й конвой с гуманитарной помощью. Это самый большой груз, направленный бойцам в зону специальной военной операции из Тюменской области за все время формирования конвоев… Много индивидуальных посылок, поздравлений с Днем защитника Отечества... На 11 тралов погружено 29 автомобилей, генераторы, запчасти, зимняя одежда, обувь, постельное белье, даже двухъярусные кровати", - указано в сообщении.
Глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале отметил, что сформирована помощь для шести воинских частей, все грузы собраны по заявкам военных и включали квадроциклы и квадрокоптеры, колёса, генераторы, детекторы дронов, пауэрбанки, электростанции, средства связи и другое необходимое оборудование. Он поблагодарил за активность жителей Тюмени, Тюменской области и председателя правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдина Ибрагимова, который вместе с волонтёрами собирал для бойцов всё необходимое.
Расходы на транспортировку оплачены за счёт средств счёта "Победа", перечисленных жителями и коллективами предприятий Тюмени. На передовую груз планируют доставить до 23 февраля.