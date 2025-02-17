https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999901288.html

Спецоперация, 17 февраля: ВС России освободили Фиголевку и Свердликово

Спецоперация, 17 февраля: ВС России освободили Фиголевку и Свердликово - РИА Новости, 17.02.2025

Спецоперация, 17 февраля: ВС России освободили Фиголевку и Свердликово

Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:31:00+03:00

2025-02-17T18:31:00+03:00

2025-02-17T18:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дональд трамп

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988591024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6cb1be89a50d3638264f912a7a781bc.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1225 человек, следует из сводки министерства. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Свердликово в Курской области, сообщили в Минобороны. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 человек, уничтожены четыре танка, в том числе один Abrams. Российские войска взяли под контроль ландшафтный парк "Клебан-Бык" в направлении Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Атаки ВСУ на российские регионыРоссийская ПВО уничтожила 90 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. В частности, над акваторией Азовского моря сбиты 38 БПЛА, 24 - над Краснодарским краем, 15 - над Крымом, 7 - над Черным морем. Еще по два дрона были сбиты над Курской и Ростовской областями, по одному - над Брянской и Белгородской. Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря. При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина, 12 домов повреждены, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. На пути к мирному урегулированиюПрезидент США Дональд Трамп заявил, что видит со стороны президента России Владимира Путина желание разрешить конфликт на Украине "быстро". США намерены провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник по поручению Путина вылетают в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Среди тем возможные переговоры по Украине, организация встречи Путина и Трампа, восстановление всего комплекса российско-американских отношений, отметил пресс-секретарь президента. При этом Лавров заявил, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил, что Сербия готова принять у себя переговоры по украинскому урегулированию. США попросили страны Евросоюза разъяснить, какие гарантии безопасности они готовы дать Киеву в рамках урегулирования конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с Владимиром Зеленским процесс урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Одновременно Трамп заявил, что не станет запрещать европейским союзникам Украины покупать для Киева сделанное в Штатах оружие. Вопрос об отправке иностранных войск на УкраинуБританский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Польша же не хочет вводить войска на Украину, потому что боится быть обвиненной в разделе страны, заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) республики Дариуш Луковский. Говоря о готовности Британии отправить своих военных на Украину, польский чиновник подчеркнул, что "это совершенно другое дело", потому что между странами большое расстояние и другие "исторические коннотации". А вот если Варшава решится ввести войска, то это "будет очень хорошим поводом, чтобы вбивать между странами недопонимание, базируясь на историческом контексте", считает Луковский. Польша не направит своих солдат на Украину, но поддержит страны, которые это сделают, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск перед вылетом в Париж для участия в экстренном саммите Европейского союза. Вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта должен будет рассматриваться на неформальном саммите в Париже, следует из заявления словацкого премьера Роберта Фицо. Он заверил, что республика не пошлет на Украину никаких вооруженных сил. Западные инструкторы не смогли отучить ВСУ от "советской методики" ведения бояЗападные инструкторы не смогли отучить ВСУ от "советской методики" ведения боя, пишет Telegraph со ссылкой на британские военные источники. НАТО осталась недовольна растратой Киевом дорогого западного оружия из-за нежелания украинцев переходить на тактику альянса, на которую поставляемое вооружение и рассчитано. По данным газеты, Киев вынуждал Запад искать подходящее вооружение и боеприпасы в странах, ранее входивших в Организацию Варшавского договора, включая, например, Болгарию. ВСУ же считают натовский подход непригодным для реальных условий конфликта, утверждает издание. Споры доходили до того, что британским инструкторам приходилось доставать оружие из-за угрозы насилия со стороны недовольных украинских военных.

https://ria.ru/20250217/lantset-1999882592.html

https://ria.ru/20250217/polsha-1999854294.html

https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999773500.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение электротрансформатора на покровском направлении Уничтожение электротрансформатора на покровском направлении 2025-02-17T18:31 true PT1M23S

"Ураганы" группировки "Восток" наносят удары по украинским боевикам на южнодонецком направлении Подразделения "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки. Минобороны показало, как "Ураганы" группировки наносят удары по украинским боевикам на южнодонецком направлении. 2025-02-17T18:31 true PT1M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, киев, сергей лавров, нато