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Штурмовики "Днепра" совершенствуют тактику действий в полевых условиях - РИА Новости, 17.02.2025
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https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742378.html
Штурмовики "Днепра" совершенствуют тактику действий в полевых условиях
Штурмовики "Днепра" совершенствуют тактику действий в полевых условиях - РИА Новости, 17.02.2025
Штурмовики "Днепра" совершенствуют тактику действий в полевых условиях
Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" в Запорожской области совершенствуют тактику действий не только на полигонах, но и в полевых условиях,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:10:00+03:00
2025-02-17T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" в Запорожской области совершенствуют тактику действий не только на полигонах, но и в полевых условиях, сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовые группы во время занятий изучают рельеф местности, расположение позиций и предположительный характер действий противника, после чего отрабатывают каждый элемент боя... Военнослужащие совершенствуют тактику действий в зависимости от поставленной задачи, в том числе при штурме опорного пункта или укрепленных точек", - говорится в сообщении. Отдельные тренировки штурмовиков посвящены защите от беспилотных летательных аппаратов. "В полевых условиях также отрабатывают преодоление участков открытой местности под воздействием артиллерии и БПЛА. Осваиваются оборонительные элементы от сбросов с дронов и от ударных БПЛА противника. На каждом занятии для реалистичности задействуются учебные мины", - добавляется в сообщении.
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технологии, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Штурмовики "Днепра" совершенствуют тактику действий в полевых условиях

Минобороны: штурмовики "Днепра" совершенствуют тактику в полевых условиях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" в Запорожской области совершенствуют тактику действий не только на полигонах, но и в полевых условиях, сообщили в Минобороны РФ.
"Штурмовые группы во время занятий изучают рельеф местности, расположение позиций и предположительный характер действий противника, после чего отрабатывают каждый элемент боя... Военнослужащие совершенствуют тактику действий в зависимости от поставленной задачи, в том числе при штурме опорного пункта или укрепленных точек", - говорится в сообщении.
Отдельные тренировки штурмовиков посвящены защите от беспилотных летательных аппаратов. "В полевых условиях также отрабатывают преодоление участков открытой местности под воздействием артиллерии и БПЛА. Осваиваются оборонительные элементы от сбросов с дронов и от ударных БПЛА противника. На каждом занятии для реалистичности задействуются учебные мины", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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