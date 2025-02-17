https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742378.html

Штурмовики "Днепра" совершенствуют тактику действий в полевых условиях

Штурмовики "Днепра" совершенствуют тактику действий в полевых условиях - РИА Новости, 17.02.2025

Штурмовики "Днепра" совершенствуют тактику действий в полевых условиях

Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" в Запорожской области совершенствуют тактику действий не только на полигонах, но и в полевых условиях,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T05:10:00+03:00

2025-02-17T05:10:00+03:00

2025-02-17T05:10:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" в Запорожской области совершенствуют тактику действий не только на полигонах, но и в полевых условиях, сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовые группы во время занятий изучают рельеф местности, расположение позиций и предположительный характер действий противника, после чего отрабатывают каждый элемент боя... Военнослужащие совершенствуют тактику действий в зависимости от поставленной задачи, в том числе при штурме опорного пункта или укрепленных точек", - говорится в сообщении. Отдельные тренировки штурмовиков посвящены защите от беспилотных летательных аппаратов. "В полевых условиях также отрабатывают преодоление участков открытой местности под воздействием артиллерии и БПЛА. Осваиваются оборонительные элементы от сбросов с дронов и от ударных БПЛА противника. На каждом занятии для реалистичности задействуются учебные мины", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742259.html

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технологии, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)