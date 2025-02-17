https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742259.html

Экипаж Ка-52м нанес ракетный удар по боевикам ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52м нанес ракетный удар по боевикам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025

Экипаж Ка-52м нанес ракетный удар по боевикам ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T05:08:00+03:00

2025-02-17T05:08:00+03:00

2025-02-17T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности", - говорится в сообщении. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены, экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742138.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)