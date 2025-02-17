Рейтинг@Mail.ru
Экипаж Ка-52м нанес ракетный удар по боевикам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742259.html
Экипаж Ка-52м нанес ракетный удар по боевикам ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52м нанес ракетный удар по боевикам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
Экипаж Ка-52м нанес ракетный удар по боевикам ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:08:00+03:00
2025-02-17T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997910199_0:0:2080:1170_1920x0_80_0_0_d50e6f5b83b6876e3200ff40006b46b1.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности", - говорится в сообщении. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены, экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999742138.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997910199_219:0:1976:1318_1920x0_80_0_0_11a7393987181f3ad50a980dbf25b341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж Ка-52м нанес ракетный удар по боевикам ВСУ в Курской области

Минобороны: экипаж Ка-52м нанес ракетный удар по боевикам ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности", - говорится в сообщении.
По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены, экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили в ведомстве.
Ураганы группировки Восток наносят удары по украинским боевикам на южнодонецком направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Бойцы "Востока" расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки
05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала