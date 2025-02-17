https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999686379.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.02.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.02.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.02.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:37:00+03:00

2025-02-17T16:37:00+03:00

2025-02-17T16:37:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 17 февраля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области. Кроме того, поразили 152 района скопления живой силы и техники противника, а также объекты военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 177 дронов, пять управляемых авиационных бомб "Hammer", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельную ракету "Нептун".Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово. Отражены четыре контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 300 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 653 самолета, 283 вертолета, 43 699 беспилотников, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 488 танков и других бронемашин, 1517 реактивных систем залпового огня, 21 793 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 750 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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