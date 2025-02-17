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За секунды до гибели: сообщения, которые никто не хотел бы получать - РИА Новости, 17.02.2025
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17:31 17.02.2025
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За секунды до гибели: сообщения, которые никто не хотел бы получать
За секунды до гибели: сообщения, которые никто не хотел бы получать - РИА Новости, 17.02.2025
За секунды до гибели: сообщения, которые никто не хотел бы получать
Когда времени остается всего несколько секунд, слова становятся короче, а смысл — острее. Те, кто знал, что уже не выберется, не кричали, не паниковали — они... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:31:00+03:00
2025-02-17T17:31:00+03:00
санкт-петербург
казань
инчхон
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Когда времени остается всего несколько секунд, слова становятся короче, а смысл — острее. Те, кто знал, что уже не выберется, не кричали, не паниковали — они писали. Простые фразы, в которых — прощание, надежда или сухая констатация факта. Эти короткие фразы стали последними, что прочитали их родные."Любим тебя"В ноябре 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Tatarstan Airlines потерпел крушение при посадке в Казани. За несколько часов до падения некоторые пассажиры успели отправить сообщения своим близким. Известный спортивный комментатор Роман Скворцов потерял в этой катастрофе жену и 10-летнюю дочь, которые перед вылетом прислали ему фотографию с подписью:"Любим тебя."Этот снимок стал последним напоминанием о них.Предчувствие бедыВ декабре 2014 года рейс QZ8501 авиакомпании AirAsia исчез с радаров, унеся жизни 162 человек. За несколько часов до вылета один из пассажиров в шутку попрощался с другом словами:"Увидимся в новом году и прощай навсегда."Эти слова, сказанные без особого значения, стали пророческими."Папа, не волнуйся..."Это сообщение стало последним, что отец получил от своей дочери. 16 апреля 2014 года паром Sewol покинул порт Инчхона и взял курс на остров Чеджудо. На борту — 476 человек, большинство из них школьники, отправившиеся в путешествие.Вскоре после отплытия Sewol начал резко наклоняться. Паника, страх, вода, затапливающая коридоры… Дети звонили родителям, прощались. Одна из пассажирок, 16-летняя Пак Сон Джин, написала отцу:"Папа, не волнуйся, на мне спасательный жилет, и я с девочками. Мы внутри корабля, в коридоре. Корабль слишком наклонился. Тут слишком много народу."Она верила, что спасется. Но спасение не пришло. Экипаж до последнего медлил с эвакуацией, а когда стало ясно, что корабль уходит под воду, было слишком поздно. Погибли 304 человека, в основном подростки.Случайность или предчувствие?"Я знаю, что уже не вернусь..."Эти слова Екатерина Мурашова написала подруге всего за несколько дней до рокового полета. Тогда никто не придал этому значения. В 2015 году Екатерина и ее мать, Ирина Пикалева, отправились в Египет, чтобы отдохнуть на теплом берегу Красного моря. После отпуска они сели в самолет Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" и вылетели в Санкт-Петербург."Мама, мы с тобой теперь долго не увидимся..."Обычный рейс, обычное утро. 31 октября 2015 года. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" вылетел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту — 224 человека, среди них 25 детей. Все шло штатно, пока через 23 минуты после взлета связь с лайнером не прервалась. Мать одной из пассажирок получила от дочери последнее сообщение."Мама, мы с тобой теперь долго не увидимся..."Позже выяснится: на борту сработало взрывное устройство. Самолет рухнул в пустыне Синая.Страхи, ставшие реальностьюВ августе 2024 года 23-летняя Розана Сантос Ксавьер возвращалась домой из рабочей поездки. Перед вылетом она отправила семье сообщение:"Боже, два часа полета. Мы прилетим под дождем. Я так боюсь этого рейса, клянусь. Самолет старый."Она также прислала селфи с напряженным выражением лица. Вскоре после этого самолет потерпел крушение, и никто на борту не выжил."Не можем сесть"В декабре 2024 года самолет, вылетевший из Бангкока в Муан, столкнулся со стаей птиц при посадке. Один из пассажиров успел отправить сообщение:"Птица попала в крыло, не можем сесть."После этого связь оборвалась, и вскоре самолет потерпел крушение, унеся жизни 179 человек.Такая работаКогда 24 января 2024 года Ил-76, сбитый украинской ракетой в небе над Белгородской областью, начал падать, бортмеханик Сергей Житенев уже знал, что обратного пути нет. Вместо паники, вместо отчаянных прощальных слов он успел отправить супруге короткое сообщение:"Такая работа."Как будто оправдывался. Как будто хотел сказать: он всегда знал, чем это может закончиться. На борту Ил-76 находились украинские пленные. Их должны были обменять. Но они не долетели. Никто не выжил.Житенев до последнего удерживал управление, чтобы увезти падающий самолет подальше от жилых домов."Мама, я люблю тебя"Не все истории заканчиваются трагически. Рейс авиакомпании Swoop из Абботсфорда в Эдмонтон 11 сентября 2019 года начался как обычный перелет. Однако вскоре после взлета в двигатель самолета попала стая диких гусей, вызвав вспышки пламени и панику на борту. Пассажир Фадл Абу-Ганем, увидев огонь из иллюминатора, написал матери сообщение:"С нашим самолетом что-то не так. Я люблю тебя."В эти минуты многие на борту считали, что это их последний полет. К счастью, пилоты смогли благополучно посадить самолет, и все 176 человек выжили."Мы падаем. Я люблю тебя…"Эти слова, отправленные в отчаянии, могли стать последними. Артем летел рейсом А-320 "Уральских авиалиний" из Сочи в Омск. Полет шел по плану, пока экипаж внезапно не подал сигнал тревоги — отказала гидравлическая система. Самолет терял управление. Пока пилоты боролись за контроль над машиной, стюардессы пытались успокоить пассажиров. Артем взял телефон и отправил сообщение любимой:"Мы падаем. Я тебя люблю. Прощай, зай…"Но судьба распорядилась иначе. Пилоты сумели посадить самолет на пшеничное поле. Все остались живы.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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санкт-петербург, казань, инчхон
Санкт-Петербург, Казань, Инчхон

За секунды до гибели: сообщения, которые никто не хотел бы получать

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон
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Когда времени остается всего несколько секунд, слова становятся короче, а смысл — острее. Те, кто знал, что уже не выберется, не кричали, не паниковали — они писали. Простые фразы, в которых — прощание, надежда или сухая констатация факта. Эти короткие фразы стали последними, что прочитали их родные.

"Любим тебя"

В ноябре 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Tatarstan Airlines потерпел крушение при посадке в Казани. За несколько часов до падения некоторые пассажиры успели отправить сообщения своим близким. Известный спортивный комментатор Роман Скворцов потерял в этой катастрофе жену и 10-летнюю дочь, которые перед вылетом прислали ему фотографию с подписью:
"Любим тебя."
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛюди возлагают цветы к памятнику жертвам крушения самолета Boeing 737 в 2013 году на территории мемориального комплекса аэропорта в Казани
Люди возлагают цветы к памятнику жертвам крушения самолета Boeing 737 в 2013 году на территории мемориального комплекса аэропорта в Казани - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Люди возлагают цветы к памятнику жертвам крушения самолета Boeing 737 в 2013 году на территории мемориального комплекса аэропорта в Казани
Этот снимок стал последним напоминанием о них.

Предчувствие беды

В декабре 2014 года рейс QZ8501 авиакомпании AirAsia исчез с радаров, унеся жизни 162 человек. За несколько часов до вылета один из пассажиров в шутку попрощался с другом словами:
"Увидимся в новом году и прощай навсегда."
Эти слова, сказанные без особого значения, стали пророческими.

"Папа, не волнуйся..."

Это сообщение стало последним, что отец получил от своей дочери. 16 апреля 2014 года паром Sewol покинул порт Инчхона и взял курс на остров Чеджудо. На борту — 476 человек, большинство из них школьники, отправившиеся в путешествие.
© AP Photo / South Korean Ministry of Oceans and FisheriesОперация по подъему парома "Севол" в Южной Корее
Операция по подъему парома Севол в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / South Korean Ministry of Oceans and Fisheries
Операция по подъему парома "Севол" в Южной Корее
Вскоре после отплытия Sewol начал резко наклоняться. Паника, страх, вода, затапливающая коридоры… Дети звонили родителям, прощались. Одна из пассажирок, 16-летняя Пак Сон Джин, написала отцу:
"Папа, не волнуйся, на мне спасательный жилет, и я с девочками. Мы внутри корабля, в коридоре. Корабль слишком наклонился. Тут слишком много народу."
Она верила, что спасется. Но спасение не пришло. Экипаж до последнего медлил с эвакуацией, а когда стало ясно, что корабль уходит под воду, было слишком поздно. Погибли 304 человека, в основном подростки.

Случайность или предчувствие?

"Я знаю, что уже не вернусь..."
© Fotolia / Pavel LosevskyПассажиры в самолете
Пассажиры в самолете - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Fotolia / Pavel Losevsky
Пассажиры в самолете
Эти слова Екатерина Мурашова написала подруге всего за несколько дней до рокового полета. Тогда никто не придал этому значения. В 2015 году Екатерина и ее мать, Ирина Пикалева, отправились в Египет, чтобы отдохнуть на теплом берегу Красного моря. После отпуска они сели в самолет Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" и вылетели в Санкт-Петербург.

"Мама, мы с тобой теперь долго не увидимся..."

Обычный рейс, обычное утро. 31 октября 2015 года. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" вылетел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту — 224 человека, среди них 25 детей. Все шло штатно, пока через 23 минуты после взлета связь с лайнером не прервалась. Мать одной из пассажирок получила от дочери последнее сообщение.
"Мама, мы с тобой теперь долго не увидимся..."
Позже выяснится: на борту сработало взрывное устройство. Самолет рухнул в пустыне Синая.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкОбломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа"
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа"

Страхи, ставшие реальностью

В августе 2024 года 23-летняя Розана Сантос Ксавьер возвращалась домой из рабочей поездки. Перед вылетом она отправила семье сообщение:
"Боже, два часа полета. Мы прилетим под дождем. Я так боюсь этого рейса, клянусь. Самолет старый."
Она также прислала селфи с напряженным выражением лица. Вскоре после этого самолет потерпел крушение, и никто на борту не выжил.

"Не можем сесть"

В декабре 2024 года самолет, вылетевший из Бангкока в Муан, столкнулся со стаей птиц при посадке. Один из пассажиров успел отправить сообщение:
"Птица попала в крыло, не можем сесть."
© AP Photo / Park Ki-woongРодственники и близкие пассажиров самолета, потерпевшего крушение в международном аэропорту Муан, Южная Корея
Родственники и близкие пассажиров самолета, потерпевшего крушение в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Park Ki-woong
Родственники и близкие пассажиров самолета, потерпевшего крушение в международном аэропорту Муан, Южная Корея
После этого связь оборвалась, и вскоре самолет потерпел крушение, унеся жизни 179 человек.

Такая работа

Когда 24 января 2024 года Ил-76, сбитый украинской ракетой в небе над Белгородской областью, начал падать, бортмеханик Сергей Житенев уже знал, что обратного пути нет. Вместо паники, вместо отчаянных прощальных слов он успел отправить супруге короткое сообщение:
"Такая работа."
Как будто оправдывался. Как будто хотел сказать: он всегда знал, чем это может закончиться. На борту Ил-76 находились украинские пленные. Их должны были обменять. Но они не долетели. Никто не выжил.
Житенев до последнего удерживал управление, чтобы увезти падающий самолет подальше от жилых домов.
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца

"Мама, я люблю тебя"

Не все истории заканчиваются трагически. Рейс авиакомпании Swoop из Абботсфорда в Эдмонтон 11 сентября 2019 года начался как обычный перелет. Однако вскоре после взлета в двигатель самолета попала стая диких гусей, вызвав вспышки пламени и панику на борту. Пассажир Фадл Абу-Ганем, увидев огонь из иллюминатора, написал матери сообщение:
"С нашим самолетом что-то не так. Я люблю тебя."
В эти минуты многие на борту считали, что это их последний полет. К счастью, пилоты смогли благополучно посадить самолет, и все 176 человек выжили.
© Fotolia / bloomua Сообщение в мобильном телефоне
Сообщение в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Fotolia / bloomua
Сообщение в мобильном телефоне

"Мы падаем. Я люблю тебя…"

Эти слова, отправленные в отчаянии, могли стать последними. Артем летел рейсом А-320 "Уральских авиалиний" из Сочи в Омск. Полет шел по плану, пока экипаж внезапно не подал сигнал тревоги — отказала гидравлическая система. Самолет терял управление. Пока пилоты боролись за контроль над машиной, стюардессы пытались успокоить пассажиров. Артем взял телефон и отправил сообщение любимой:
"Мы падаем. Я тебя люблю. Прощай, зай…"
Но судьба распорядилась иначе. Пилоты сумели посадить самолет на пшеничное поле. Все остались живы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
 
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