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За секунды до гибели: сообщения, которые никто не хотел бы получать

За секунды до гибели: сообщения, которые никто не хотел бы получать - РИА Новости, 17.02.2025

За секунды до гибели: сообщения, которые никто не хотел бы получать

Когда времени остается всего несколько секунд, слова становятся короче, а смысл — острее. Те, кто знал, что уже не выберется, не кричали, не паниковали — они... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:31:00+03:00

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санкт-петербург

казань

инчхон

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Когда времени остается всего несколько секунд, слова становятся короче, а смысл — острее. Те, кто знал, что уже не выберется, не кричали, не паниковали — они писали. Простые фразы, в которых — прощание, надежда или сухая констатация факта. Эти короткие фразы стали последними, что прочитали их родные."Любим тебя"В ноябре 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Tatarstan Airlines потерпел крушение при посадке в Казани. За несколько часов до падения некоторые пассажиры успели отправить сообщения своим близким. Известный спортивный комментатор Роман Скворцов потерял в этой катастрофе жену и 10-летнюю дочь, которые перед вылетом прислали ему фотографию с подписью:"Любим тебя."Этот снимок стал последним напоминанием о них.Предчувствие бедыВ декабре 2014 года рейс QZ8501 авиакомпании AirAsia исчез с радаров, унеся жизни 162 человек. За несколько часов до вылета один из пассажиров в шутку попрощался с другом словами:"Увидимся в новом году и прощай навсегда."Эти слова, сказанные без особого значения, стали пророческими."Папа, не волнуйся..."Это сообщение стало последним, что отец получил от своей дочери. 16 апреля 2014 года паром Sewol покинул порт Инчхона и взял курс на остров Чеджудо. На борту — 476 человек, большинство из них школьники, отправившиеся в путешествие.Вскоре после отплытия Sewol начал резко наклоняться. Паника, страх, вода, затапливающая коридоры… Дети звонили родителям, прощались. Одна из пассажирок, 16-летняя Пак Сон Джин, написала отцу:"Папа, не волнуйся, на мне спасательный жилет, и я с девочками. Мы внутри корабля, в коридоре. Корабль слишком наклонился. Тут слишком много народу."Она верила, что спасется. Но спасение не пришло. Экипаж до последнего медлил с эвакуацией, а когда стало ясно, что корабль уходит под воду, было слишком поздно. Погибли 304 человека, в основном подростки.Случайность или предчувствие?"Я знаю, что уже не вернусь..."Эти слова Екатерина Мурашова написала подруге всего за несколько дней до рокового полета. Тогда никто не придал этому значения. В 2015 году Екатерина и ее мать, Ирина Пикалева, отправились в Египет, чтобы отдохнуть на теплом берегу Красного моря. После отпуска они сели в самолет Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" и вылетели в Санкт-Петербург."Мама, мы с тобой теперь долго не увидимся..."Обычный рейс, обычное утро. 31 октября 2015 года. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" вылетел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту — 224 человека, среди них 25 детей. Все шло штатно, пока через 23 минуты после взлета связь с лайнером не прервалась. Мать одной из пассажирок получила от дочери последнее сообщение."Мама, мы с тобой теперь долго не увидимся..."Позже выяснится: на борту сработало взрывное устройство. Самолет рухнул в пустыне Синая.Страхи, ставшие реальностьюВ августе 2024 года 23-летняя Розана Сантос Ксавьер возвращалась домой из рабочей поездки. Перед вылетом она отправила семье сообщение:"Боже, два часа полета. Мы прилетим под дождем. Я так боюсь этого рейса, клянусь. Самолет старый."Она также прислала селфи с напряженным выражением лица. Вскоре после этого самолет потерпел крушение, и никто на борту не выжил."Не можем сесть"В декабре 2024 года самолет, вылетевший из Бангкока в Муан, столкнулся со стаей птиц при посадке. Один из пассажиров успел отправить сообщение:"Птица попала в крыло, не можем сесть."После этого связь оборвалась, и вскоре самолет потерпел крушение, унеся жизни 179 человек.Такая работаКогда 24 января 2024 года Ил-76, сбитый украинской ракетой в небе над Белгородской областью, начал падать, бортмеханик Сергей Житенев уже знал, что обратного пути нет. Вместо паники, вместо отчаянных прощальных слов он успел отправить супруге короткое сообщение:"Такая работа."Как будто оправдывался. Как будто хотел сказать: он всегда знал, чем это может закончиться. На борту Ил-76 находились украинские пленные. Их должны были обменять. Но они не долетели. Никто не выжил.Житенев до последнего удерживал управление, чтобы увезти падающий самолет подальше от жилых домов."Мама, я люблю тебя"Не все истории заканчиваются трагически. Рейс авиакомпании Swoop из Абботсфорда в Эдмонтон 11 сентября 2019 года начался как обычный перелет. Однако вскоре после взлета в двигатель самолета попала стая диких гусей, вызвав вспышки пламени и панику на борту. Пассажир Фадл Абу-Ганем, увидев огонь из иллюминатора, написал матери сообщение:"С нашим самолетом что-то не так. Я люблю тебя."В эти минуты многие на борту считали, что это их последний полет. К счастью, пилоты смогли благополучно посадить самолет, и все 176 человек выжили."Мы падаем. Я люблю тебя…"Эти слова, отправленные в отчаянии, могли стать последними. Артем летел рейсом А-320 "Уральских авиалиний" из Сочи в Омск. Полет шел по плану, пока экипаж внезапно не подал сигнал тревоги — отказала гидравлическая система. Самолет терял управление. Пока пилоты боролись за контроль над машиной, стюардессы пытались успокоить пассажиров. Артем взял телефон и отправил сообщение любимой:"Мы падаем. Я тебя люблю. Прощай, зай…"Но судьба распорядилась иначе. Пилоты сумели посадить самолет на пшеничное поле. Все остались живы.

санкт-петербург

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инчхон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

санкт-петербург, казань, инчхон