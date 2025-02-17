https://ria.ru/20250217/sochi-1999884136.html

Более 20 тонн гумпомощи отправили из Сочи в зону СВО к 23 февраля

Более 20 тонн гумпомощи отправили из Сочи в зону СВО к 23 февраля - РИА Новости, 17.02.2025

Более 20 тонн гумпомощи отправили из Сочи в зону СВО к 23 февраля

Более 20 тонн гуманитарной помощи, состоящей из продуктов питания, одежды и постельных принадлежностей, отправили из Сочи бойцам специальной военной операции ко РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:27:00+03:00

2025-02-17T17:27:00+03:00

2025-02-17T17:27:00+03:00

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СОЧИ, 17 фев – РИА Новости. Более 20 тонн гуманитарной помощи, состоящей из продуктов питания, одежды и постельных принадлежностей, отправили из Сочи бойцам специальной военной операции ко Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе администрации города. Посылки собирали сотрудники мэрии, общественники, волонтеры, коллективы предприятий, социально ответственные предприниматели, образовательные организации и жители курорта. "Ко Дню защитника Отечества из Сочи в зону СВО направлена партия гуманитарного груза. Он сформирован из продуктов питания с долгим сроком хранения, товаров первой необходимости, постельных принадлежностей, одежды и средств личной гигиены. В общей сложности для военнослужащих собрано более 20 тонн", - сказано в сообщении. Уточняется, что гуманитарный груз отправлен на кураховское направление. "Такие грузы формируем ко всем государственным праздникам, а также на регулярной основе — по заявкам от самих бойцов и членов их семей, поступающим в координационный совет. Здесь, в тылу, мы объединили все усилия для оказания поддержки и помощи нашим военнослужащих. Их семьи по всем волнующим вопросам могут обратиться к кураторам, которые всегда на связи. Мы благодарим солдат и офицеров за проявление храбрости и мужества", - приводятся в сообщении мэрии слова заместителя главы города Галины Москалевой. По данным администрации города, с начала специальной военной операции из Сочи направлено более 21 тонны гуманитарных грузов в зону проведения боевых действий, госпитали и мирным жителям новых регионов Российской Федерации. "В прошлом году по линии координационного совета выполнено 369 заявок от семей на оказание различных видов помощи и 30 от участников СВО на доставку необходимого оборудования и предметов первой необходимости", - заключили в мэрии.

https://ria.ru/20250217/svo-1999790454.html

https://ria.ru/20250217/svo-1999776431.html

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сочи, сво