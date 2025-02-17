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СМИ: британские военачальники просят масштабного обновления вооружений
СМИ: британские военачальники просят масштабного обновления вооружений - РИА Новости, 17.02.2025
СМИ: британские военачальники просят масштабного обновления вооружений
Британские военачальники в ходе личных встреч с премьером страны Киром Стармером в пятницу заявили о необходимости масштабного обновления вооружений страны,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T02:11:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Британские военачальники в ходе личных встреч с премьером страны Киром Стармером в пятницу заявили о необходимости масштабного обновления вооружений страны, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в армии. "В ходе брифингов в пятницу господину Киру сообщили, что для сдерживания России и Китая армия нуждается в масштабном обновлении своего вооружения", - говорится в материале издания. Обновление вооружений, как сообщается, подразумевает более тесное сотрудничество с частным сектором для модернизации традиционных вооружений, таких как летательные аппараты и танки, "с помощью более смертоносных беспилотных систем". Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооружённые силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявил, что ВС королевства сталкиваются с рядом серьёзных проблем. До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо увеличить инвестирование в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов при боевых действиях будет означать общее уменьшение числа возможных задач.
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в мире, великобритания, россия, китай, джон хили, кир стармер
В мире, Великобритания, Россия, Китай, Джон Хили, Кир Стармер
СМИ: британские военачальники просят масштабного обновления вооружений
Telegraph: британские военачальники просят масштабного обновления вооружений