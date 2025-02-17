https://ria.ru/20250217/sk-1999938917.html

СК возбудил дело после украинского обстрела села Крупец в Курской области

СК возбудил дело после украинского обстрела села Крупец в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025

СК возбудил дело после украинского обстрела села Крупец в Курской области

Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу мирного населения в селе Крупец Рыльского района в Курской области, сообщается... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T22:56:00+03:00

2025-02-17T22:56:00+03:00

2025-02-17T22:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу мирного населения в селе Крупец Рыльского района в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК РФ. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что школа в селе Крупец Рыльского района Курской области попала под удар ВСУ, никто не пострадал - дети ранее переведены на дистанционное обучение. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Было установлено, что 17 февраля 2025 года военнослужащие ВФУ совершили целенаправленный обстрел села Крупец Рыльского района Курской области, где проживают мирные жители. Подчеркивается, что в результате совершенного преступления здание школы получило повреждения. Уточняется, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20250217/vsu-1999926426.html

https://ria.ru/20250215/front-1999348701.html

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курская область, рыльский район, россия, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина