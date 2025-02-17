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СК возбудил дело после украинского обстрела села Крупец в Курской области
СК возбудил дело после украинского обстрела села Крупец в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
СК возбудил дело после украинского обстрела села Крупец в Курской области
Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу мирного населения в селе Крупец Рыльского района в Курской области, сообщается... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:56:00+03:00
2025-02-17T22:56:00+03:00
2025-02-17T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу мирного населения в селе Крупец Рыльского района в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК РФ. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что школа в селе Крупец Рыльского района Курской области попала под удар ВСУ, никто не пострадал - дети ранее переведены на дистанционное обучение. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Было установлено, что 17 февраля 2025 года военнослужащие ВФУ совершили целенаправленный обстрел села Крупец Рыльского района Курской области, где проживают мирные жители. Подчеркивается, что в результате совершенного преступления здание школы получило повреждения. Уточняется, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250217/vsu-1999926426.html
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курская область, рыльский район, россия, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльский район, Россия, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
СК возбудил дело после украинского обстрела села Крупец в Курской области
СК возбудил дело против боевиков, причастных к обстрелу Крупец в Курской области