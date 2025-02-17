https://ria.ru/20250217/sk-1999929639.html

В Пермском крае проверят отказ в госпитализации пенсионерки, избитой внуком

В Пермском крае проверят отказ в госпитализации пенсионерки, избитой внуком - РИА Новости, 17.02.2025

В Пермском крае проверят отказ в госпитализации пенсионерки, избитой внуком

Следователи проводят проверку после появления информации об отказе в госпитализации пермской пенсионерке, которую избил внук, сообщает региональное управление... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:19:00+03:00

2025-02-17T21:19:00+03:00

2025-02-17T21:19:00+03:00

происшествия

россия

пермский край

губаха

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 17 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления информации об отказе в госпитализации пермской пенсионерке, которую избил внук, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее несколько местных СМИ написали, что в городе Губаха Пермского края отказались госпитализировать пожилую женщину, которую избил внук. "По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится проверка… Главе ведомства будет доложено о проверке обстоятельств отказа в госпитализации пожилой женщине", - говорится в сообщении. В региональном минздраве проинформировали, что медицинская помощь пациентке была оказана согласно полученным травмам.

https://ria.ru/20250215/peterburg-1999595793.html

россия

пермский край

губаха

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происшествия, россия, пермский край, губаха, следственный комитет россии (ск рф)