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СК завершил расследование дела о теракте в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
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11:19 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/sk-1999778662.html
СК завершил расследование дела о теракте в Курской области
СК завершил расследование дела о теракте в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
СК завершил расследование дела о теракте в Курской области
Российские следователи завершили расследование уголовного дела о теракте против четырех украинских военнослужащих, взятых в плен в Курской области, сообщается в РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:19:00+03:00
2025-02-17T11:19:00+03:00
происшествия
россия
курская область
глушковский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела о теракте против четырех украинских военнослужащих, взятых в плен в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении военнослужащих 225 отдельного штурмового батальона ВФУ Артема Мироненко, Олега Патабенко, Владимира Добижа и военнослужащего 103 отдельной бригады территориальной обороны Сергея Козуба. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в октябре 2024 года Мироненко, Патабенко, Добиж и Козуб в составе подразделений ВФУ на БМП Bradley незаконно пересекли госграницу РФ. Находясь в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области, они, угрожая оружием, запугивали население, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации граждан, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Подчеркивается, что в ходе боевых действий Мироненко, Патабенко, Добиж и Козуб были задержаны российскими военнослужащими. Ранее на видео Минобороны Козуб рассказывал, что попал в плен, когда "находился в блиндаже с товарищами, которых на Bradley подбили". По его словам, командование ВСУ велело им наступать, а по факту бросило на позиции без раций, боеприпасов и воды.
https://ria.ru/20250131/sk-1996525873.html
https://ria.ru/20250215/obstrel-1999543481.html
россия
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происшествия, россия, курская область, глушковский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Глушковский район, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК завершил расследование дела о теракте в Курской области

СК завершил расследование дела о теракте против четырех украинских военных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела о теракте против четырех украинских военнослужащих, взятых в плен в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении военнослужащих 225 отдельного штурмового батальона ВФУ Артема Мироненко, Олега Патабенко, Владимира Добижа и военнослужащего 103 отдельной бригады территориальной обороны Сергея Козуба. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в октябре 2024 года Мироненко, Патабенко, Добиж и Козуб в составе подразделений ВФУ на БМП Bradley незаконно пересекли госграницу РФ. Находясь в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Курской области, они, угрожая оружием, запугивали население, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации граждан, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.
Подчеркивается, что в ходе боевых действий Мироненко, Патабенко, Добиж и Козуб были задержаны российскими военнослужащими.
Ранее на видео Минобороны Козуб рассказывал, что попал в плен, когда "находился в блиндаже с товарищами, которых на Bradley подбили". По его словам, командование ВСУ велело им наступать, а по факту бросило на позиции без раций, боеприпасов и воды.
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