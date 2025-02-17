Рейтинг@Mail.ru
СК предупредил о пожизненных сроках за теракты и диверсии - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/sk-1999772459.html
СК предупредил о пожизненных сроках за теракты и диверсии
СК предупредил о пожизненных сроках за теракты и диверсии - РИА Новости, 17.02.2025
СК предупредил о пожизненных сроках за теракты и диверсии
За совершение таких преступлений, как теракт и диверсия, может грозить пожизненное лишение свободы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:49:00+03:00
2025-02-17T10:49:00+03:00
происшествия
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_40:0:2449:1355_1920x0_80_0_0_e19d8cb8b91c97a64e6eda58311afabc.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. За совершение таких преступлений, как теракт и диверсия, может грозить пожизненное лишение свободы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она рассказала, что в 2024 году следователи СК РФ направили в суд 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера - на 40% больше, чем в 2023 году. Петренко отметила, что злоумышленники, которые, как правило, находятся за границей, обманывают граждан, в том числе молодых людей и пенсионеров, чтобы заставить их совершить поджог на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданий, порчу автомобилей. "Такие деяния могут квалифицироваться как теракт, диверсия либо иное преступление в зависимости от фактических обстоятельств... Необходимо знать, что такие деяния относятся к категории тяжких и особо тяжких и за их совершение предусмотрено строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказала она. Петренко подчеркнула, что каждый соучастник отвечает самостоятельно и несет персональную уголовную ответственность за совершение такого преступления.
https://ria.ru/20241224/lazareva-1990971966.html
https://ria.ru/20250205/terakt-1997469269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_341:0:2148:1355_1920x0_80_0_0_e3a92921066f34c9f47f654cf3bbcab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предупредил о пожизненных сроках за теракты и диверсии

СК: за теракты и диверсии может грозить пожизненное лишение свободы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. За совершение таких преступлений, как теракт и диверсия, может грозить пожизненное лишение свободы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она рассказала, что в 2024 году следователи СК РФ направили в суд 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера - на 40% больше, чем в 2023 году.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Лазарева* не признала вину по делу об оправдании терроризма
24 декабря 2024, 12:02
Петренко отметила, что злоумышленники, которые, как правило, находятся за границей, обманывают граждан, в том числе молодых людей и пенсионеров, чтобы заставить их совершить поджог на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданий, порчу автомобилей.
"Такие деяния могут квалифицироваться как теракт, диверсия либо иное преступление в зависимости от фактических обстоятельств... Необходимо знать, что такие деяния относятся к категории тяжких и особо тяжких и за их совершение предусмотрено строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказала она.
Петренко подчеркнула, что каждый соучастник отвечает самостоятельно и несет персональную уголовную ответственность за совершение такого преступления.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Жителя Калуги оштрафовали за оправдание теракта на Крымском мосту
5 февраля, 11:56
 
ПроисшествияРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала