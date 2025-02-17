https://ria.ru/20250217/sk-1999772459.html

СК предупредил о пожизненных сроках за теракты и диверсии

СК предупредил о пожизненных сроках за теракты и диверсии - РИА Новости, 17.02.2025

СК предупредил о пожизненных сроках за теракты и диверсии

За совершение таких преступлений, как теракт и диверсия, может грозить пожизненное лишение свободы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:49:00+03:00

2025-02-17T10:49:00+03:00

2025-02-17T10:49:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. За совершение таких преступлений, как теракт и диверсия, может грозить пожизненное лишение свободы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она рассказала, что в 2024 году следователи СК РФ направили в суд 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера - на 40% больше, чем в 2023 году. Петренко отметила, что злоумышленники, которые, как правило, находятся за границей, обманывают граждан, в том числе молодых людей и пенсионеров, чтобы заставить их совершить поджог на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданий, порчу автомобилей. "Такие деяния могут квалифицироваться как теракт, диверсия либо иное преступление в зависимости от фактических обстоятельств... Необходимо знать, что такие деяния относятся к категории тяжких и особо тяжких и за их совершение предусмотрено строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказала она. Петренко подчеркнула, что каждый соучастник отвечает самостоятельно и несет персональную уголовную ответственность за совершение такого преступления.

https://ria.ru/20241224/lazareva-1990971966.html

https://ria.ru/20250205/terakt-1997469269.html

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происшествия, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)