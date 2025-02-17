https://ria.ru/20250217/siyyarto-1999783668.html

Сийярто назвал саммит ЕС в Париже собранием провоенных антитрампистов

Сийярто назвал саммит ЕС в Париже собранием провоенных антитрампистов - РИА Новости, 17.02.2025

Сийярто назвал саммит ЕС в Париже собранием провоенных антитрампистов

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Париже на неформальный саммит ЕС собираются фрустрированные провоенные... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:48:00+03:00

2025-02-17T11:48:00+03:00

2025-02-17T13:56:00+03:00

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АСТАНА, 17 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Париже на неформальный саммит ЕС собираются фрустрированные провоенные европейские лидеры-антитрамписты, которые хотят помешать урегулированию на Украине. Ряд лидеров европейских стран проводят неформальный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить ситуацию на Украине в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Сегодня в Париже собираются те, кто последние три года постоянно носил и подливал масло в огонь. Те провоенные страны, которые следовали ошибочной стратегии в последние три года, те страны, которые своей политикой постоянно вызывали и вызывают опасность эскалации войны... Сегодня в Париже собираются провоенные, фрустрированные европейские лидеры-антитрамписты, которые хотят помешать заключению соглашения о мире на Украине", - сказал Сийярто на пресс-конференции с казахским коллегой Муратом Нуртлеу. Он подчеркнул, что Венгрия, в отличие от этих стран, поддерживает действия президента США Дональда Трампа и возможные переговоры России и США по Украине, венгерские власти "с радостью и облегчением" восприняли новость о беседе российского президента Владимира Путина с Трампом, а также разговоре глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Марко Рубио. В Москве решение президента Франции Эммануэля Макрона созвать чрезвычайный евросаммит расценили как попытку создать имитацию "стратегической автономии" Европы, о чем заявил сенатор Алексей Пушков. Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявили, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать".

https://ria.ru/20250213/vengrija-1998984690.html

https://ria.ru/20250217/tramp-1999744757.html

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в мире, париж, украина, сша, дональд трамп, петер сийярто, владимир путин, евросоюз