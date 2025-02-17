https://ria.ru/20250217/sinoptik-1999747371.html

В Москве обновился температурный минимум года

В Москве обновился температурный минимум года - РИА Новости, 17.02.2025

В Москве обновился температурный минимум года

Температурный минимум года третий день подряд обновился в Москве, воздух на главной метеостанции столицы минувшей ночью остыл до минус 12,7 градуса, сообщил... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T07:39:00+03:00

2025-02-17T07:39:00+03:00

2025-02-17T07:51:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

клин

михаил леус

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Температурный минимум года третий день подряд обновился в Москве, воздух на главной метеостанции столицы минувшей ночью остыл до минус 12,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Третий день подряд природа обновляет в Москве температурный минимум года – минувшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустились до отметки в минус 12,7 градуса – это самая низкая температура воздуха с начала нынешнего года", - написал Леус в своем Telegram-канале. Он добавил, что на других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха менялась в диапазоне от минус 11,5 градуса на Балчуге до минус 16,3 градуса в Бутово. В Подмосковье холоднее всего было в Клину, там морозы окрепли до минус 17,5 градуса.

https://ria.ru/20250215/pogoda-1999522065.html

москва

московская область (подмосковье)

клин

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общество, москва, московская область (подмосковье), клин, михаил леус