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В Москве обновился температурный минимум года - РИА Новости, 17.02.2025
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07:39 17.02.2025 (обновлено: 07:51 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/sinoptik-1999747371.html
В Москве обновился температурный минимум года
В Москве обновился температурный минимум года - РИА Новости, 17.02.2025
В Москве обновился температурный минимум года
Температурный минимум года третий день подряд обновился в Москве, воздух на главной метеостанции столицы минувшей ночью остыл до минус 12,7 градуса, сообщил... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T07:39:00+03:00
2025-02-17T07:51:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
клин
михаил леус
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Температурный минимум года третий день подряд обновился в Москве, воздух на главной метеостанции столицы минувшей ночью остыл до минус 12,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Третий день подряд природа обновляет в Москве температурный минимум года – минувшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустились до отметки в минус 12,7 градуса – это самая низкая температура воздуха с начала нынешнего года", - написал Леус в своем Telegram-канале. Он добавил, что на других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха менялась в диапазоне от минус 11,5 градуса на Балчуге до минус 16,3 градуса в Бутово. В Подмосковье холоднее всего было в Клину, там морозы окрепли до минус 17,5 градуса.
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общество, москва, московская область (подмосковье), клин, михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Клин, Михаил Леус
В Москве обновился температурный минимум года

Синоптик Леус: в Москве обновился температурный минимум года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Температурный минимум года третий день подряд обновился в Москве, воздух на главной метеостанции столицы минувшей ночью остыл до минус 12,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Третий день подряд природа обновляет в Москве температурный минимум года – минувшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустились до отметки в минус 12,7 градуса – это самая низкая температура воздуха с начала нынешнего года", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха менялась в диапазоне от минус 11,5 градуса на Балчуге до минус 16,3 градуса в Бутово. В Подмосковье холоднее всего было в Клину, там морозы окрепли до минус 17,5 градуса.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)КлинМихаил Леус
 
 
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