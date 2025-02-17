https://ria.ru/20250217/sholts-1999931576.html

Шольц назвал условие для поддержки Украины в будущем

Шольц назвал условие для поддержки Украины в будущем - РИА Новости, 17.02.2025

Шольц назвал условие для поддержки Украины в будущем

Поддержка Украины возможна только в том случае, если будет принято решение о выделении отдельного финансирования, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:39:00+03:00

2025-02-17T21:39:00+03:00

2025-02-17T21:39:00+03:00

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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Поддержка Украины возможна только в том случае, если будет принято решение о выделении отдельного финансирования, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Совершенно ясно, что наша дальнейшая и необходимая поддержка Украины возможна только в том случае, если мы сможем принять решение о ее отдельном финансировании. Все попытки финансировать это за счет сокращения бюджета нашей страны, за счет сокращения инвестиций в инфраструктуру, будь то железные дороги, автодороги или другие задачи, или за счет сокращения нашей социальной сплоченности, потерпят неудачу и не получат поддержки наших граждан", - сказал Шольц на полях экстренного саммита в Париже, куда он прибыл в понедельник. Его общение со СМИ транслировал немецкий телеканал Welt. "Да это и не нужно, потому что вряд ли кому-то пришла в голову идея, что это можно финансировать за счет текущих расходов", - добавил канцлер. По его словам, это касается и оборонных задач ФРГ.

https://ria.ru/20250217/sholts-1999924500.html

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украина, германия, париж, олаф шольц, в мире