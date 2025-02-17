Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине
Шольц назвал дебаты о развертывании войск на Украине преждевременными
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров.
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"Это совершенно преждевременно и совершенно неуместно начинать эту дискуссию сейчас. Я даже немного смущен этими дебатами, хочу сказать это совершенно открыто. Здесь обсуждают результаты мирных переговоров, которых не было, на которых Украина не сказала "да" и не сидела за столом… при этом все это происходит за спиной Украины", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, готова ли будет ФРГ поучаствовать в развертывании войск на Украине после завершения боевых действий. Общение с прессой шло на полях экстренного саммита в Париже, куда Шольц прибыл в понедельник. Его заявление для СМИ транслировал немецкий телеканал Welt.
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Канцлер добавил, что сейчас неизвестно, каким будет итог возможных мирных переговоров.
"И для меня совершенно очевидно, что это неподходящая дискуссия в неправильное время и на неправильную тему", - отметил канцлер.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пр есссообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.