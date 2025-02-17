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Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:41 17.02.2025 (обновлено: 21:07 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/sholts-1999924500.html
Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине
Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:41:00+03:00
2025-02-17T21:07:00+03:00
украина
германия
олаф шольц
в мире
специальная военная операция на украине
россия
дональд трамп
дмитрий песков
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров."Это совершенно преждевременно и совершенно неуместно начинать эту дискуссию сейчас. Я даже немного смущен этими дебатами, хочу сказать это совершенно открыто. Здесь обсуждают результаты мирных переговоров, которых не было, на которых Украина не сказала "да" и не сидела за столом… при этом все это происходит за спиной Украины", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, готова ли будет ФРГ поучаствовать в развертывании войск на Украине после завершения боевых действий. Общение с прессой шло на полях экстренного саммита в Париже, куда Шольц прибыл в понедельник. Его заявление для СМИ транслировал немецкий телеканал Welt.Канцлер добавил, что сейчас неизвестно, каким будет итог возможных мирных переговоров."И для меня совершенно очевидно, что это неподходящая дискуссия в неправильное время и на неправильную тему", - отметил канцлер.Ранее агентство Ассошиэйтед Пр есссообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250217/sholts-1999927140.html
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украина, германия, олаф шольц, в мире, россия, дональд трамп, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Германия, Олаф Шольц, В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине

Шольц назвал дебаты о развертывании войск на Украине преждевременными

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров.
«
"Это совершенно преждевременно и совершенно неуместно начинать эту дискуссию сейчас. Я даже немного смущен этими дебатами, хочу сказать это совершенно открыто. Здесь обсуждают результаты мирных переговоров, которых не было, на которых Украина не сказала "да" и не сидела за столом… при этом все это происходит за спиной Украины", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, готова ли будет ФРГ поучаствовать в развертывании войск на Украине после завершения боевых действий. Общение с прессой шло на полях экстренного саммита в Париже, куда Шольц прибыл в понедельник. Его заявление для СМИ транслировал немецкий телеканал Welt.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Шольц призвал ЕС продолжать поддерживать Украину
Вчера, 20:56
Канцлер добавил, что сейчас неизвестно, каким будет итог возможных мирных переговоров.
"И для меня совершенно очевидно, что это неподходящая дискуссия в неправильное время и на неправильную тему", - отметил канцлер.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пр есссообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
"Шок и трепет" Европы: в Мюнхене Америка объявила нам войну
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияОлаф ШольцВ миреРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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