Россия и Сербия договорились о сотрудничестве на фоне санкций против NIS
Лавров: Россия и Сербия договорились о сотрудничестве на фоне санкций против NIS
НПЗ "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под Белградом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия и Сербия договорились продолжить сотрудничество, чтобы не допустить ущерба общим интересам в сфере энергетики на фоне санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому"), сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сталкиваемся с ситуацией, когда те, кто привык к нечестной конкурентной борьбе, пытаются опутать ограничительными мерами наше совместное российско-сербское предприятие "Нефтяная индустрия Сербии". Это флагман сербской экономики, его буквально заставляют отказаться от сотрудничества с российским инвестором, и в этой связи мы условились с сербскими друзьями продолжить совместную работу, чтобы не допустить нанесения ущерба нашим общим интересам", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с сербским коллегой Марко Джуричем.
Говоря о двустороннем экономическом сотрудничестве, российский министр отметил, что у России и Сербии есть несколько механизмов развития связей, важнейший из которых - российско-сербский комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, последнее заседание его состоялось в сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге, а сопредседатели комиссии встречались 4 февраля в Москве.
"(Они) рассмотрели широкий круг тем - от необходимости придать дополнительный импульс торгово-экономическому взаимодействию, повысить товарооборот, который немножко уменьшился за первые десять месяцев прошлого года по сравнению с таким же периодом 2023 года. Помимо торгово-экономических планов, планов в сфере инвестиций, они обсуждали культурно-гуманитарные проект и взаимодействие в области ядерной медицины", - добавил Лавров.
Глава МИД Сербии, в свою очередь, отметил, что Москва и Белград обсуждают, как придать дополнительный импульс торгово-экономическому сотрудничеству, его нужно развивать и далее.
Ранее США ввели санкции против NIS. Они требуют полного выхода российских структур из владения компанией. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%.