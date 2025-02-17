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МИД Сербии заявил о готовности принять у себя переговоры по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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13:25 17.02.2025 (обновлено: 13:46 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/serbija-1999814582.html
МИД Сербии заявил о готовности принять у себя переговоры по Украине
МИД Сербии заявил о готовности принять у себя переговоры по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
МИД Сербии заявил о готовности принять у себя переговоры по Украине
Сербия готова принять у себя переговоры по украинскому урегулированию, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:25:00+03:00
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в мире
сербия
москва
европа
марко джурич
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сербия готова принять у себя переговоры по украинскому урегулированию, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич. "Важно подчеркнуть, что Сербия выступает за мирное решение всех конфликтов мировым сообществом. Президент Вучич предложил, а я повторил это на сегодняшних консультациях, что Сербия готова принять у себя делегации для всех возможных переговоров для разрешения кризиса на Украине", - сказал он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Глава МИД Сербии выразил надежду на то, что в Европе скоро наступит мир.
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в мире, сербия, москва, европа, марко джурич, сергей лавров
В мире, Сербия, Москва, Европа, Марко Джурич, Сергей Лавров
МИД Сербии заявил о готовности принять у себя переговоры по Украине

Глава МИД Джурич: Сербия готова принять у себя переговоры по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич
Министр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сербия готова принять у себя переговоры по украинскому урегулированию, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич.
"Важно подчеркнуть, что Сербия выступает за мирное решение всех конфликтов мировым сообществом. Президент Вучич предложил, а я повторил это на сегодняшних консультациях, что Сербия готова принять у себя делегации для всех возможных переговоров для разрешения кризиса на Украине", - сказал он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Глава МИД Сербии выразил надежду на то, что в Европе скоро наступит мир.
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В миреСербияМоскваЕвропаМарко ДжуричСергей Лавров
 
 
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