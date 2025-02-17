https://ria.ru/20250217/serbija-1999814582.html
МИД Сербии заявил о готовности принять у себя переговоры по Украине
МИД Сербии заявил о готовности принять у себя переговоры по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
МИД Сербии заявил о готовности принять у себя переговоры по Украине
Сербия готова принять у себя переговоры по украинскому урегулированию, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:25:00+03:00
2025-02-17T13:25:00+03:00
2025-02-17T13:46:00+03:00
в мире
сербия
москва
европа
марко джурич
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999791541_0:89:2990:1771_1920x0_80_0_0_d27672b01d6fb0acd6d9cdefbbe3742d.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сербия готова принять у себя переговоры по украинскому урегулированию, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич. "Важно подчеркнуть, что Сербия выступает за мирное решение всех конфликтов мировым сообществом. Президент Вучич предложил, а я повторил это на сегодняшних консультациях, что Сербия готова принять у себя делегации для всех возможных переговоров для разрешения кризиса на Украине", - сказал он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Глава МИД Сербии выразил надежду на то, что в Европе скоро наступит мир.
https://ria.ru/20241013/serb-1977795295.html
сербия
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999791541_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bda4377d27b3447b8fb80e9483534a4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, москва, европа, марко джурич, сергей лавров
В мире, Сербия, Москва, Европа, Марко Джурич, Сергей Лавров
МИД Сербии заявил о готовности принять у себя переговоры по Украине
Глава МИД Джурич: Сербия готова принять у себя переговоры по Украине