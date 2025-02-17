https://ria.ru/20250217/serbija-1999814582.html

МИД Сербии заявил о готовности принять у себя переговоры по Украине

МИД Сербии заявил о готовности принять у себя переговоры по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

МИД Сербии заявил о готовности принять у себя переговоры по Украине

Сербия готова принять у себя переговоры по украинскому урегулированию, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:25:00+03:00

2025-02-17T13:25:00+03:00

2025-02-17T13:46:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сербия готова принять у себя переговоры по украинскому урегулированию, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич. "Важно подчеркнуть, что Сербия выступает за мирное решение всех конфликтов мировым сообществом. Президент Вучич предложил, а я повторил это на сегодняшних консультациях, что Сербия готова принять у себя делегации для всех возможных переговоров для разрешения кризиса на Украине", - сказал он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Глава МИД Сербии выразил надежду на то, что в Европе скоро наступит мир.

https://ria.ru/20241013/serb-1977795295.html

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