https://ria.ru/20250217/rets-1999892488.html

РЭЦ представил 115 компаний под брендом "Сделано в России" в Дубае

РЭЦ представил 115 компаний под брендом "Сделано в России" в Дубае - РИА Новости, 17.02.2025

РЭЦ представил 115 компаний под брендом "Сделано в России" в Дубае

Национальная экспозиция под брендом "Сделано в России" на крупнейшей в мире выставке продуктов питания Gulfood, которая открылась 17 февраля в Дубае, ОАЭ... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:57:00+03:00

2025-02-17T17:57:00+03:00

2025-02-17T17:57:00+03:00

экономика

оаэ

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вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Национальная экспозиция под брендом "Сделано в России" на крупнейшей в мире выставке продуктов питания Gulfood, которая открылась 17 февраля в Дубае, ОАЭ насчитывает рекордные 115 компаний из 40 регионов РФ, которые выставляются при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Под национальным брендом представлены производители и поставщики сельскохозяйственных культур, мясной продукции, рыбы и морепродуктов, полуфабрикатов и консервов, макаронных изделий, мороженого, различных снеков и напитков. 70% участников экспозиции относятся к сегменту малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении."Сегодня страны Персидского залива являются важнейшими партнерами России в сфере торговли продовольствием. В прошлом году экспорт нашей продукции в регион вырос почти на 10%. Мы занимаем значимую долю в импорте арабскими странами продуктов зерновой группы и подсолнечного масла. Активно растет экспорт российской халяльной продукции – говядины, птицы и продуктов из мяса. Рассматривается увеличение поставок продуктов переработки зерновых и другой продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказала министр сельского хозяйства России Оксана Лут, слова которой передает центр."Мы побили рекорд прошлого года и представили на Gulfood 115 компаний со всей России. Продукция агропромышленного комплекса имеет высокий потенциал на рынках стран MENA, и последние годы экспорт динамично растет. Участие в выставке при поддержке РЭЦ позволит производителям не только укрепиться на рынке ОАЭ, но и даст возможность установить контакты с потенциальными партнерами из других стран региона", - сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Так, РЭЦ запланировал более 700 деловых встреч между российскими компаниями-участницами экспозиции и дистрибьюторами, трейдерами, представителями торговых сетей, индустрии гостеприимства из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Египта, Индии, Омана и других стран.В 2024 году на Gulfood при поддержке РЭЦ были представлены 97 компаний из 32 регионов России. За время выставки они провели 665 переговоров, по результатам которых компании заключили 153 контракта на сумму почти 5,8 миллиарда рублей.Уже в пятницу, 21 февраля, в Абу-Даби откроется фестиваль-ярмарка "Сделано в России".РЭЦ напоминает, что организация коллективных экспозиций "Сделано в России" на международных выставках — одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ софинансирует часть затрат компаний, организует коллективный стенд, ищет потенциальных партнеров и сопровождает участников на выставке. Больше об участии в выставках с РЭЦ можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Gulfood — это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире и регионе Персидского залива и Ближнего Востока выставка пищевой промышленности. Каждый год на Gulfood собираются более 100 тысяч посетителей со всего мира. Выставка будет работать до 21 февраля.

https://ria.ru/20250210/rets-1998380155.html

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экономика, оаэ, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)