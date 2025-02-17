https://ria.ru/20250217/registratsiya-1760924146.html

Временная прописка: как оформить и опасна ли для собственника жилья

Временная регистрация: как сделать прописку по месту пребывания и сколько стоит

Временная прописка: как оформить и опасна ли для собственника жилья

Временная регистрация необходима человеку, оказавшемуся на длительный срок вдали от постоянного места жительства. Без нее у гражданина могут возникнуть... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:52:00+03:00

2025-02-17T20:52:00+03:00

2025-02-17T20:52:00+03:00

общество

регистрация по месту жительства - вопрос-ответ - полезное

жилье

регистрация

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760909113_0:152:3165:1932_1920x0_80_0_0_7fef8086c2b40445d5e0847449a2e6ac.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Временная регистрация необходима человеку, оказавшемуся на длительный срок вдали от постоянного места жительства. Без нее у гражданина могут возникнуть сложности в трудоустройстве или получении медицинских услуг. Как сделать временную регистрацию в квартире, чем она отличается от постоянной прописки, сколько стоит и можно ли получить штраф за ее отсутствие, — в материале РИА Новости.Что такое временная регистрацияСегодня оформление по месту жительства является обязательным условием для каждого гражданина РФ. Временная регистрация — это прописка гражданина по месту его фактического пребывания (например, в общежитии, съемной квартире). У человека может не быть постоянной регистрации, но в таком случае наличие временной — необходимость. Это указано в статье 3 закона РФ “О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации”.Для получения временной прописки требуется согласие собственника недвижимости. От его решения зависит, когда и на какой срок человек будет зарегистрирован по этому адресу. Кроме того, временная форма полностью исключает права физлица на жилье.Разница между временной и постояннойВременная регистрация не отменяет постоянную прописку, поэтому они могут существовать одновременно. Однако у них есть ключевые отличия:Для граждан РФТому, кто планирует уехать в другой регион более чем на 90 дней (даже если у него есть постоянная прописка), необходимо заранее позаботиться о том, чтобы найти место для временной регистрации и согласовать процедуру с собственником жилья. Обычно долгое пребывание в новом месте связано с командировкой, вынужденными обстоятельствами или турпоездкой.Для нерезидентовИностранный гражданин с разрешением на временное проживание или видом на жительство вправе встать на учет по месту пребывания согласно закону "О миграционном учете иностранных граждан в Российской Федерации”. Он так же как и гражданин РФ обязан временно прописаться в той квартире, в которой планирует проживать, или гостинице. Если организация предоставляет общежитие своим сотрудникам, то в таком жилье также можно зарегистрироваться по месту пребывания.Для несовершеннолетнихТак же, как и в случае с совершеннолетними гражданами РФ, ребенок должен быть временно прописан, если планируется длительное пребывание в другом регионе (например, если родители живут раздельно и поочередно занимаются воспитанием и уходом). Временная регистрация позволяет поступить в школу, а также получить государственные услуги, в том числе медицинскую помощь.При этом дети до 14 лет могут быть временно зарегистрированы только в том месте, где оформлены родители. По достижении этого возраста ребенок может встать на учет независимо от прописки родителей, однако потребуется их согласие. Если оно отсутствует, вопрос решается судом.Для студентовСтудентам предоставлена возможность прописаться в другом населенном пункте, где они планируют проживать и обучаться. Временную регистрацию можно оформить в общежитии, например, университета или в арендованном жилье. В первом случае возможность прописки нужно обсуждать с руководством учреждения, во втором — с собственником недвижимости.Для военнослужащихСогласно п. 4 постановления правительства “Регистрация некоторых категорий граждан по месту пребывания и по месту жительства”, оформить временную регистрацию по месту пребывания военнослужащие могут при наличии командировочного удостоверения. Встать на учет можно в воинской части либо в предоставленном жилье.Зачем нужнаВременная регистрация необходима государству, чтобы контролировать перемещение физических лиц. Гражданин обязан встать на учет по месту жительства по закону. Также она требуется для получения госуслуг и возможности законно работать в новом месте.Место регистрацииДля временной регистрации подходит не только квартира или частный дом, но и гостиницы, общежития, турбазы, муниципальные учреждения, а также дачи. Выбор места зависит исключительно от планов гражданина — где ему удобнее находится.Способы оформленияЧтобы получить временную прописку, можно воспользоваться несколькими способами:Причем последний способ позволяет избежать похода в МФЦ и другие госорганы и получить свидетельство в электронном виде, заверенное усиленной квалифицированной подписью. Документ можно распечатать и использовать.Необходимые документыНезависимо от способа оформления гражданину нужно собрать следующий пакет документов:Порядок постановки на регистрациюПостановка на учет начинается со сбора и подачи документов в соответствующие органы. После этого госучреждение проверяет информацию и оформляет свидетельство, которое можно забрать после получения уведомления на телефон или на сайте “Госуслуги”.Сколько стоитОформление временной регистрации — услуга полностью бесплатная. Но все зависит от того, где именно будет прописываться граждан и с помощью кого. Бывает так, что риелторы предлагают помощь в прописке в процессе заключения договора аренды жилья. Точная стоимость услуги зависит от тарифов агентства и региона, где планируется регистрация.СрокиПроцесс оформления временной регистрации занимает не больше восьми рабочих дней.В том случае, если гражданин не успел уложиться в установленный законом срок — 90 дней и не сделал прописку по месту пребывания, то ему придется уплатить штраф.Что касается сроков самой регистрации, конкретный промежуток времени может достигать пяти лет или больше, его устанавливает собственник, который предоставляет возможность прописки.Регистрация и пенсияЕсли гражданин проживает далеко от места постоянной регистрации, для получения пенсии также важно иметь временную прописку. При этом он будет получать региональные льготы, установленные на территории фактического пребывания.ШтрафыСогласно статье 19.15.2 КоАП РФ “Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении” за отсутствие временной регистрации предусмотрены следующие штрафы:Фиктивная регистрация может обернуться для гражданина крупным штрафом — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или принудительными работами до трех лет.Чем опасна временная регистрацияЕсть мнение, что временная регистрация может обернуться для собственника потерей жилья:"Часто граждане ошибочно считают, что временная прописка дает права на жилплощадь в виде возможности проживать по адресу временной регистрации, а иногда и оформить право собственности на такую жилплощадь", — поясняет юрист Дмитрий Бурняшев.Как утверждает эксперт, сама регистрация по месту жительства или месту пребывания не дает прав на проживание вопреки воле собственника жилплощади. Законодательство предоставляет два основных варианта оформления законного права пользования жилплощадью собственника — заключение договора найма или договора безвозмездного пользования.Это следует из ч. 2 статьи 30 Жилищного кодекса РФ. Договор не требуется, если с собственником проживают его члены семьи: супруг, дети и родители собственника жилплощади.В каких помещениях нельзя зарегистрироватьсяПо словам эксперта, объекты для регистрации по месту жительства и месту пребывания разные. Для места жительства главным критерием будет статус недвижимости — жилая. К ней отнесены — индивидуальные жилые дома, квартиры, комната в коммунальной квартире и объекты специализированного найма.Для места пребывания это список расширяется и к нему добавляются гостиницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристские базы, медицинские организации или другие подобные учреждения.Нельзя зарегистрироваться в доме или квартире, которые признаны аварийными и непригодными для проживания. Это связано с потерей статуса недвижимости и обеспечения безопасности при использовании такого жилья.

https://ria.ru/20250213/dolya-1760776259.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, регистрация по месту жительства - вопрос-ответ - полезное, жилье, регистрация, россия