https://ria.ru/20250217/reabilitatsiya-1999776303.html

Цивилева рассказала о новых средствах реабилитации для ветеранов СВО

Цивилева рассказала о новых средствах реабилитации для ветеранов СВО - РИА Новости, 17.02.2025

Цивилева рассказала о новых средствах реабилитации для ветеранов СВО

В конце 2024 года в перечень технических средств реабилитации (ТСР), предоставляемых фондом "Защитники Отечества", были включены электроприставка к... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:08:00+03:00

2025-02-17T11:08:00+03:00

2025-02-17T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В конце 2024 года в перечень технических средств реабилитации (ТСР), предоставляемых фондом "Защитники Отечества", были включены электроприставка к креслу-коляске и автоподъемник для кресла-коляски для ветеранов СВО с тяжелой инвалидностью, сообщила в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. "В конце 2024 года, помимо автомобиля с ручным управлением, в перечень ТСР для ветеранов СВО были включены электроприставка к креслу-коляске и автоподъемник для кресла-коляски. Это в значительной степени повысит мобильность наших ветеранов с тяжелой инвалидностью", - сказала Цивилева. Кроме того, фонд начал предлагать услугу по ремонту средств реабилитации. В первую очередь это касается замены культеприемной гильзы - главного элемента протеза, который соединяет конечность с механическими частями. Как пояснила Цивилева, объем культи может измениться, например, из-за набора мышечной массы или потери веса, а значит, протез будет сидеть неправильно, вызовет дискомфорт, перестанет выполнять свои функции максимально эффективно. "Фонд расширил перечень предоставляемых средств адаптации. Мы максимально учли пожелания героев, и сегодня в перечне уже 86 различных изделий, каждое из которых подбирается под конкретный запрос. Оба перечня – ТСР и средств адаптации – не статичны, мы оперативно вносим в них изменения, если от наших защитников поступают соответствующие запросы", - добавила замминистра.

https://ria.ru/20250122/veterany-1995045492.html

https://ria.ru/20250217/svo-1999414280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия