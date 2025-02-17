https://ria.ru/20250217/reabilitatsiya-1999776303.html
Цивилева рассказала о новых средствах реабилитации для ветеранов СВО
Цивилева рассказала о новых средствах реабилитации для ветеранов СВО - РИА Новости, 17.02.2025
Цивилева рассказала о новых средствах реабилитации для ветеранов СВО
В конце 2024 года в перечень технических средств реабилитации (ТСР), предоставляемых фондом "Защитники Отечества", были включены электроприставка к... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:08:00+03:00
2025-02-17T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В конце 2024 года в перечень технических средств реабилитации (ТСР), предоставляемых фондом "Защитники Отечества", были включены электроприставка к креслу-коляске и автоподъемник для кресла-коляски для ветеранов СВО с тяжелой инвалидностью, сообщила в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. "В конце 2024 года, помимо автомобиля с ручным управлением, в перечень ТСР для ветеранов СВО были включены электроприставка к креслу-коляске и автоподъемник для кресла-коляски. Это в значительной степени повысит мобильность наших ветеранов с тяжелой инвалидностью", - сказала Цивилева. Кроме того, фонд начал предлагать услугу по ремонту средств реабилитации. В первую очередь это касается замены культеприемной гильзы - главного элемента протеза, который соединяет конечность с механическими частями. Как пояснила Цивилева, объем культи может измениться, например, из-за набора мышечной массы или потери веса, а значит, протез будет сидеть неправильно, вызовет дискомфорт, перестанет выполнять свои функции максимально эффективно. "Фонд расширил перечень предоставляемых средств адаптации. Мы максимально учли пожелания героев, и сегодня в перечне уже 86 различных изделий, каждое из которых подбирается под конкретный запрос. Оба перечня – ТСР и средств адаптации – не статичны, мы оперативно вносим в них изменения, если от наших защитников поступают соответствующие запросы", - добавила замминистра.
https://ria.ru/20250122/veterany-1995045492.html
https://ria.ru/20250217/svo-1999414280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Цивилева рассказала о новых средствах реабилитации для ветеранов СВО
Цивилева: в перечень средств реабилитации ветеранов СВО вошли уже 86 изделий
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В конце 2024 года в перечень технических средств реабилитации (ТСР), предоставляемых фондом "Защитники Отечества", были включены электроприставка к креслу-коляске и автоподъемник для кресла-коляски для ветеранов СВО с тяжелой инвалидностью, сообщила в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
"В конце 2024 года, помимо автомобиля с ручным управлением, в перечень ТСР для ветеранов СВО были включены электроприставка к креслу-коляске и автоподъемник для кресла-коляски. Это в значительной степени повысит мобильность наших ветеранов с тяжелой инвалидностью", - сказала Цивилева.
Кроме того, фонд начал предлагать услугу по ремонту средств реабилитации. В первую очередь это касается замены культеприемной гильзы - главного элемента протеза, который соединяет конечность с механическими частями. Как пояснила Цивилева, объем культи может измениться, например, из-за набора мышечной массы или потери веса, а значит, протез будет сидеть неправильно, вызовет дискомфорт, перестанет выполнять свои функции максимально эффективно.
"Фонд расширил перечень предоставляемых средств адаптации. Мы максимально учли пожелания героев, и сегодня в перечне уже 86 различных изделий, каждое из которых подбирается под конкретный запрос. Оба перечня – ТСР и средств адаптации – не статичны, мы оперативно вносим в них изменения, если от наших защитников поступают соответствующие запросы", - добавила замминистра.