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В Ростовской области задержали министра сельского хозяйства региона
В Ростовской области задержали министра сельского хозяйства региона - РИА Новости, 17.02.2025
В Ростовской области задержали министра сельского хозяйства региона
Правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, сообщили РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:21:00+03:00
2025-02-17T09:21:00+03:00
2025-02-17T12:04:00+03:00
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, сообщили в пресс-центре правительства региона."Сегодня правоохранительными органами был задержан заместитель губернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский", - говорится в сообщении.Там же уточняется, что сейчас проводятся следственные действия, правительство региона оказывает содействие следствию.
https://ria.ru/20241125/zaderzhanie-1985521721.html
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ростовская область, происшествия
Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области задержали министра сельского хозяйства региона
В Ростовской области задержали министра сельского хозяйства региона Рачаловского