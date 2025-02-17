https://ria.ru/20250217/rachalovskiy-1999754162.html

В Ростовской области задержали министра сельского хозяйства региона

В Ростовской области задержали министра сельского хозяйства региона - РИА Новости, 17.02.2025

В Ростовской области задержали министра сельского хозяйства региона

Правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, сообщили РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:21:00+03:00

2025-02-17T09:21:00+03:00

2025-02-17T12:04:00+03:00

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, сообщили в пресс-центре правительства региона."Сегодня правоохранительными органами был задержан заместитель губернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский", - говорится в сообщении.Там же уточняется, что сейчас проводятся следственные действия, правительство региона оказывает содействие следствию.

https://ria.ru/20241125/zaderzhanie-1985521721.html

ростовская область

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2025

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ростовская область, происшествия