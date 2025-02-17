https://ria.ru/20250217/puteshestviya-1999483533.html

Секреты экономии на авиабилетах: как летать дешево и с комфортом

Секреты экономии на авиабилетах: как летать дешево и с комфортом - РИА Новости, 17.02.2025

Секреты экономии на авиабилетах: как летать дешево и с комфортом

Цены на авиабилеты растут. Однако есть секреты, которые позволяют путешественникам существенно экономить и летать с максимальным комфортом. Когда выгоднее... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Цены на авиабилеты растут. Однако есть секреты, которые позволяют путешественникам существенно экономить и летать с максимальным комфортом. Когда выгоднее приобретать билет, какие компании и тарифы выбирать, как бесплатно пересесть из эконома в бизнес-класс и что взять с собой на борт — в материале РИА Новости.Когда покупать дешевоНа стоимость билетов влияет множество факторов — от направления до времени года. "Если вы планируете путешествие по России летом или в период новогодних и майских праздников, лучше всего бронировать проездные документы как можно раньше — спрос очень высокий", — говорит руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.Специалисты сервисов планирования путешествий отмечают, что в другие даты озаботиться покупкой нужно за два-три месяца до поездки. Но есть нюансы."Проанализировав миллионы запросов, мы выяснили, что для перелета по России осенью билет нужно оплатить минимум за две недели до путешествия, а если за рубеж — за одну неделю или до пяти месяцев", — объясняют в "Авиасейлс".Если поездка намечена на зиму, то приобрести проездные документы выгоднее всего за три-четыре месяца, за границу — за одну-две недели или за два-три месяца.Путешествие весной по стране дешевле оплатить минимум за месяц, а за рубеж — за два месяца и ранее. "Но цена на билеты в Турцию, Таджикистан и Армению статистически ниже за десять-пятьдесят дней до визита", — уточнили в пресс-службе компании.Если отпуск летом, то оплатить перелет по России нужно как можно раньше, за границу — за один-два месяца.В выходные — дорожеМногое зависит от дня недели. Билеты с вылетом в пятницу и субботу дороже, в будни, а также при отправлении рано утром и поздно вечером — дешевле, отмечает руководитель маркетинга направления "Авиа" сервиса "Туту" Екатерина Долгих.Кроме того, часто на "непопулярные" маршруты перевозчики снижают стоимость за один-два дня перед полетом, чтобы заполнить самолет. "Но здесь всегда есть риск не успеть с покупкой", — предупреждает эксперт.Еще нужно смотреть билеты в города рядом — цена может быть заметно ниже.Следить за курсом валютыДень недели при покупке особенно важен в период сильной волатильности рубля. Дело в том, что расчеты между авиаперевозчиками проводятся по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта — IATA, который пересматривается еженедельно в ночь со вторника на среду. То есть до вторника действует валютный курс предыдущей недели."Если с полуночи среды до вечера понедельника курс рубля упал, то в среду билеты подорожают, и выгоднее всего приобрести их во вторник. Если же российская валюта выросла, то покупку стоит, наоборот, отложить до среды", — объясняет Шелехова.Где искать билеты"Охоту за выгодными авиабилетами можно начать с мониторинга распродаж. Подпишитесь на рассылки авиакомпаний и агрегаторов, чтобы первыми узнавать об акциях и спецпредложениях", — рекомендуют в "Яндекс Путешествия". Когда цена поменяется, туристу пришлют письмо или пуш-уведомление.Агрегаторы позволяют сравнить тарифы разных авиакомпаний, подобрать наиболее комфортное время рейса и удобный аэропорт, добавляют в OneTwoTrip.Также стоит следить за соцсетями перевозчиков и туроператоров, там иногда появляются подборки акций и недорогих перелетов.Выгодный "конструктор"Летать одной авиакомпанией может быть выгодно, если пассажир участвует в программе лояльности и копит мили. К тому же в случае задержки или отмены рейса перевозчик несет ответственность за доставку путешественника в пункт назначения, говорят в сервисе "Яндекс Путешествия".Нередко дешевле долететь до места отдыха с пересадкой и несколькими авиакомпаниями. Здесь важно хорошо просчитать время на пересадку: есть риск не успеть на следующий самолет. И в случае задержки одного рейса турист должен самостоятельно решать проблемы — покупать новый билет на следующий сегмент полета.При этом длительная стыковка может стать бонусом — она позволяет познакомиться с ближайшим городом. С другой стороны, такой маршрут увеличит затраты на поездку за счет питания в аэропорту и проживания в отеле, отмечают в "Авиасейлс".Хороший навык — умение пользоваться "ложными" точками, купив билет на перелет со стыковкой в городе, который вам на самом деле и нужен. Такой маршрут может быть дешевле, чем прямой. Важно: лететь лучше с ручной кладью, чтобы багаж не отправился в конечную точку, объясняют в "Туту".Еще нужно учесть, что этот метод применим только к перелетам в одну сторону, так как неявка на рейс аннулирует все последующие сегменты, включая обратный билет, предупреждают эксперты "Яндекс Путешествия". Поэтому для перелетов туда-обратно рекомендуется приобретать билеты раздельно.Когда экономия неоправданнаАвиакомпании предлагают пассажирам несколько тарифов на перелет. Как правило, чем дороже билет, тем больше опций включено — можно путешествовать с багажом, зарезервировать конкретное место, заказать питание, поменять дату отправления или сдать проездной документ без санкций.Экономия оправданна, если пассажир летит с ручной кладью и рассчитывается за покупку ближе к дате поездки. В остальных случаях нужно внимательно считать, отмечают эксперты."Если пассажир летит с багажом, то дешевый тариф и дополнительно оплаченный багаж часто выходят дороже, чем стандартная стоимость билета, в которую уже включен провоз чемодана", — объясняет Долгих.То есть багаж выгоднее оформлять непосредственно при покупке билета.В прошлом году три четверти клиентов выбрали тариф без багажа, рассказали в "Авиасейлс". Позже многие добавляли эту опцию, что обходилось на 29 процентов дороже, чем у тех, кто сделал это сразу.Как сделать путешествие комфортнымЧтобы перелет прошел комфортно, стоит заранее пройти регистрацию на рейс и выбрать места. "Если важна мобильность и возможность вытянуть ноги, берите место у прохода, но будьте готовы пропускать других пассажиров, рассказывают в OneTwoTrip. — Самое большое пространство доступно тем, кто сидит у аварийного выхода, однако спинки этих кресел часто не откидываются. Если в приоритете сон и фото облаков, выбирайте место у окна".Сон крепче в передней части салона, там меньше слышен шум двигателей, добавляют в "Туту". Наиболее безопасными считаются места в хвосте лайнера: по статистике, при аварии больше выживших именно там.Иногда авиакомпании пересаживают пассажиров экономкласса в бизнес-класс бесплатно. Как правило, это участники программ лояльности или те, кто зарегистрировался на рейс последним. Правда, есть риск: при овербукинге придется ждать следующий самолет.Лучшая одежда для авиапутешествия — свободная, на резинке, без пуговиц. Идеально — футболка, спортивный костюм. Чтобы отдохнуть, нужны маска для сна и беруши, надувная подушка, одноразовые тапочки и увлажняющий крем: в салоне очень сухой воздух.

https://ria.ru/20230712/styuardessa-1883475028.html

https://ria.ru/20240907/bilety-1971216513.html

https://ria.ru/20250212/puteshestviya-1998717445.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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