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В домах Приднестровья нет горячей воды из-за ограниченных поставок газа - РИА Новости, 17.02.2025
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13:01 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/pridnestrove-1999808074.html
В домах Приднестровья нет горячей воды из-за ограниченных поставок газа
В домах Приднестровья нет горячей воды из-за ограниченных поставок газа - РИА Новости, 17.02.2025
В домах Приднестровья нет горячей воды из-за ограниченных поставок газа
Горячей воды нет в домах Приднестровья из-за ограниченных поставок газа, заявил в понедельник первый заместитель председателя правительства, министр... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:01:00+03:00
2025-02-17T13:01:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Горячей воды нет в домах Приднестровья из-за ограниченных поставок газа, заявил в понедельник первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник. "Подача горячей воды по-прежнему недоступна. Это связано с ограниченным объемом поступающего в республику газа. Ежесуточный расход для обеспечения им граждан и выработки электроэнергии для бытовых нужд – около 3 миллионов кубов", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Оболоника, которые он произнес на заседании оперштаба. Вице-премьер ПМР также сообщил, что уже после возобновления поставок газа в Приднестровье с 1 февраля они были на три дня прерваны. "Приднестровцы этого не ощутили, благодаря комплексу своевременно принятых мер", - отметил Оболоник. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250212/pmr-1998940881.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, евросоюз, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Вадим Красносельский, Евросоюз, Газпром
В домах Приднестровья нет горячей воды из-за ограниченных поставок газа

Оболоник сообщил об отсутствии горячей воды в домах ПМР из-за дефицита газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция в Приднестровье
Газораспределительная станция в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Газораспределительная станция в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Горячей воды нет в домах Приднестровья из-за ограниченных поставок газа, заявил в понедельник первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.
"Подача горячей воды по-прежнему недоступна. Это связано с ограниченным объемом поступающего в республику газа. Ежесуточный расход для обеспечения им граждан и выработки электроэнергии для бытовых нужд – около 3 миллионов кубов", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Оболоника, которые он произнес на заседании оперштаба.
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Эксперт прокомментировал газовый кризис в Приднестровье
12 февраля, 18:59
Вице-премьер ПМР также сообщил, что уже после возобновления поставок газа в Приднестровье с 1 февраля они были на три дня прерваны. "Приднестровцы этого не ощутили, благодаря комплексу своевременно принятых мер", - отметил Оболоник.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
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10 февраля, 01:29
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Компрессорная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Приднестровье начал поступать газ, купленный благодаря российской помощи
14 февраля, 10:30
 
В миреМолдавияКишиневРоссияВадим КрасносельскийЕвросоюзГазпром
 
 
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