https://ria.ru/20250217/pridnestrove-1999808074.html

В домах Приднестровья нет горячей воды из-за ограниченных поставок газа

В домах Приднестровья нет горячей воды из-за ограниченных поставок газа - РИА Новости, 17.02.2025

В домах Приднестровья нет горячей воды из-за ограниченных поставок газа

Горячей воды нет в домах Приднестровья из-за ограниченных поставок газа, заявил в понедельник первый заместитель председателя правительства, министр... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:01:00+03:00

2025-02-17T13:01:00+03:00

2025-02-17T13:01:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Горячей воды нет в домах Приднестровья из-за ограниченных поставок газа, заявил в понедельник первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник. "Подача горячей воды по-прежнему недоступна. Это связано с ограниченным объемом поступающего в республику газа. Ежесуточный расход для обеспечения им граждан и выработки электроэнергии для бытовых нужд – около 3 миллионов кубов", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Оболоника, которые он произнес на заседании оперштаба. Вице-премьер ПМР также сообщил, что уже после возобновления поставок газа в Приднестровье с 1 февраля они были на три дня прерваны. "Приднестровцы этого не ощутили, благодаря комплексу своевременно принятых мер", - отметил Оболоник. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250212/pmr-1998940881.html

https://ria.ru/20250210/mid-1998322734.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, евросоюз, газпром