https://ria.ru/20250217/prazdnovanie-1999907287.html

В России ждут Вучича на празднование 80-летия Победы, заявил Косачев

В России ждут Вучича на празднование 80-летия Победы, заявил Косачев - РИА Новости, 17.02.2025

В России ждут Вучича на празднование 80-летия Победы, заявил Косачев

В России ожидают визита в Россию президента Сербии Александра Вучича на празднование 80-летия Победы 9 мая этого года, сообщил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:56:00+03:00

2025-02-17T18:56:00+03:00

2025-02-17T19:08:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В России ожидают визита в Россию президента Сербии Александра Вучича на празднование 80-летия Победы 9 мая этого года, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем. "Ожидаем приезда президента (Сербии – ред.) на празднование 80-летия Победы 9 мая этого года в Москве. Председатель Народной скупщины (парламента, Ана Брнабич - ред.) также имеет приглашение посетить Москву", - сказал сенатор. Косачев отметил, что в России ценят независимую и суверенную политику Республики Сербии. "Понимаем, какое оказывается на вас давление, в том числе в контексте отношений с Российской Федерацией. Вы твёрдо стоите на заявленных позициях и ваш нынешний визит в Москву ещё одно подтверждение", - подчеркнул законодатель. Он также отметил, что в республике могут не сомневаться "в твёрдости и последовательности наших позиций по отношению к Сербии". По словам сенатора, это касается ситуации вокруг Косово, перспектив торгово-экономического сотрудничества стран, подходов государств к важнейшим проблемам современности, "где, как правило, эти подходы очень близки друг к другу, либо совпадают". "Рассчитываем на то, что ваш нынешний визит в Москву будет предтечей дальнейших интенсивных контактов и по линии руководителей наших государств, по линии министерств, ведомств, разумеется, парламентов", - заключил Косачев.Вучич в декабре сообщил, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь из Белграда в Москву на Парад Победы 9 мая.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сербия, москва, константин косачев, александр вучич, марко джурич, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне