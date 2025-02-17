Рейтинг@Mail.ru
В России ждут Вучича на празднование 80-летия Победы, заявил Косачев - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:56 17.02.2025 (обновлено: 19:08 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/prazdnovanie-1999907287.html
В России ждут Вучича на празднование 80-летия Победы, заявил Косачев
В России ждут Вучича на празднование 80-летия Победы, заявил Косачев - РИА Новости, 17.02.2025
В России ждут Вучича на празднование 80-летия Победы, заявил Косачев
В России ожидают визита в Россию президента Сербии Александра Вучича на празднование 80-летия Победы 9 мая этого года, сообщил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:56:00+03:00
2025-02-17T19:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сербия
москва
константин косачев
александр вучич
марко джурич
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В России ожидают визита в Россию президента Сербии Александра Вучича на празднование 80-летия Победы 9 мая этого года, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем. "Ожидаем приезда президента (Сербии – ред.) на празднование 80-летия Победы 9 мая этого года в Москве. Председатель Народной скупщины (парламента, Ана Брнабич - ред.) также имеет приглашение посетить Москву", - сказал сенатор. Косачев отметил, что в России ценят независимую и суверенную политику Республики Сербии. "Понимаем, какое оказывается на вас давление, в том числе в контексте отношений с Российской Федерацией. Вы твёрдо стоите на заявленных позициях и ваш нынешний визит в Москву ещё одно подтверждение", - подчеркнул законодатель. Он также отметил, что в республике могут не сомневаться "в твёрдости и последовательности наших позиций по отношению к Сербии". По словам сенатора, это касается ситуации вокруг Косово, перспектив торгово-экономического сотрудничества стран, подходов государств к важнейшим проблемам современности, "где, как правило, эти подходы очень близки друг к другу, либо совпадают". "Рассчитываем на то, что ваш нынешний визит в Москву будет предтечей дальнейших интенсивных контактов и по линии руководителей наших государств, по линии министерств, ведомств, разумеется, парламентов", - заключил Косачев.Вучич в декабре сообщил, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь из Белграда в Москву на Парад Победы 9 мая.
https://ria.ru/20250215/tramp-1999607018.html
https://ria.ru/20241214/vuchich-1989246999.html
россия
сербия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, москва, константин косачев, александр вучич, марко джурич, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Сербия, Москва, Константин Косачев, Александр Вучич, Марко Джурич, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В России ждут Вучича на празднование 80-летия Победы, заявил Косачев

Косачев: в России ожидают приезда президента Сербии на празднование Дня Победы

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В России ожидают визита в Россию президента Сербии Александра Вучича на празднование 80-летия Победы 9 мая этого года, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.
«
"Ожидаем приезда президента (Сербии – ред.) на празднование 80-летия Победы 9 мая этого года в Москве. Председатель Народной скупщины (парламента, Ана Брнабич - ред.) также имеет приглашение посетить Москву", - сказал сенатор.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Вучич допустил приезд Трампа в Москву на 80-летие Победы
15 февраля, 19:48
Косачев отметил, что в России ценят независимую и суверенную политику Республики Сербии. "Понимаем, какое оказывается на вас давление, в том числе в контексте отношений с Российской Федерацией. Вы твёрдо стоите на заявленных позициях и ваш нынешний визит в Москву ещё одно подтверждение", - подчеркнул законодатель.
Он также отметил, что в республике могут не сомневаться "в твёрдости и последовательности наших позиций по отношению к Сербии". По словам сенатора, это касается ситуации вокруг Косово, перспектив торгово-экономического сотрудничества стран, подходов государств к важнейшим проблемам современности, "где, как правило, эти подходы очень близки друг к другу, либо совпадают".
"Рассчитываем на то, что ваш нынешний визит в Москву будет предтечей дальнейших интенсивных контактов и по линии руководителей наших государств, по линии министерств, ведомств, разумеется, парламентов", - заключил Косачев.
Вучич в декабре сообщил, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь из Белграда в Москву на Парад Победы 9 мая.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Вучич договорился с Фицо поехать на парад Победы в Москву
14 декабря 2024, 19:38
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСербияМоскваКонстантин КосачевАлександр ВучичМарко ДжуричСовет Федерации РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала