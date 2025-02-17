В России ждут Вучича на празднование 80-летия Победы, заявил Косачев
Косачев: в России ожидают приезда президента Сербии на празднование Дня Победы
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. В России ожидают визита в Россию президента Сербии Александра Вучича на празднование 80-летия Победы 9 мая этого года, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.
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"Ожидаем приезда президента (Сербии – ред.) на празднование 80-летия Победы 9 мая этого года в Москве. Председатель Народной скупщины (парламента, Ана Брнабич - ред.) также имеет приглашение посетить Москву", - сказал сенатор.
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Косачев отметил, что в России ценят независимую и суверенную политику Республики Сербии. "Понимаем, какое оказывается на вас давление, в том числе в контексте отношений с Российской Федерацией. Вы твёрдо стоите на заявленных позициях и ваш нынешний визит в Москву ещё одно подтверждение", - подчеркнул законодатель.
Он также отметил, что в республике могут не сомневаться "в твёрдости и последовательности наших позиций по отношению к Сербии". По словам сенатора, это касается ситуации вокруг Косово, перспектив торгово-экономического сотрудничества стран, подходов государств к важнейшим проблемам современности, "где, как правило, эти подходы очень близки друг к другу, либо совпадают".
"Рассчитываем на то, что ваш нынешний визит в Москву будет предтечей дальнейших интенсивных контактов и по линии руководителей наших государств, по линии министерств, ведомств, разумеется, парламентов", - заключил Косачев.
Вучич в декабре сообщил, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо вместе лететь из Белграда в Москву на Парад Победы 9 мая.
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