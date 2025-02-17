https://ria.ru/20250217/posol-1999795759.html

Посол России в Турции призвал изучать опыт Второй мировой войны

Посол России в Турции призвал изучать опыт Второй мировой войны - РИА Новости, 17.02.2025

Посол России в Турции призвал изучать опыт Второй мировой войны

Научное осмысление опыта Второй мировой войны очень востребовано для правильного понимания произошедшего, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:27:00+03:00

2025-02-17T12:27:00+03:00

2025-02-17T13:21:00+03:00

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турция

анкара (провинция)

алексей ерхов

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АНКАРА, 17 фев - РИА Новости. Научное осмысление опыта Второй мировой войны очень востребовано для правильного понимания произошедшего, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов. В понедельник в Университете Хаджи Байрам Вели в Анкаре проходит международный семинар по российско-турецким отношениям в годы Второй мировой войны. "Сегодня мы присутствуем здесь, в Университете Хаджи Байрам Вели, на международном семинаре по российско-турецким отношениям в годы Второй мировой войны. Казалось бы, тема узкая и большого отношения к сегодняшней жизни не имеет. Однако думать так было бы ошибочно. Во-первых, историю вообще нужно знать, изучать ее уроки – хотя бы для того, чтобы сегодня и завтра избегать уже совершенных в прошлом ошибок. Так что исторический опыт бесполезным не бывает",- заявил дипломат в своем выступлении на семинаре. По его словам, тематика Второй мировой войны как нельзя более актуальна, особенно сейчас, накануне 80-летия ее окончания. "В современном мире, как и тогда, опять происходят буквально тектонические перемены: полыхают конфликты и войны, рушатся государства и правительства, сотни тысяч, да что там – миллионы людей ищут убежища и безопасности, покидая родные края. Льется кровь – как и тогда. И очень многие сегодняшние проблемы берут начало именно в тот период – опасный и кровавый",- подчеркнул Ерхов. Дипломат подчеркнул, что "научное осмысление опыта тех лет сегодня очень и очень востребовано, в т.ч. для правильного понимания произошедшего и происходящего, "отсечения" всего того, что было "накручено" вокруг этой темы десятилетиями "политических и пропагандистских упражнений". "Наконец, еще один принципиально важный момент. Есть вещи, на которые разные люди в разных местах смотрят по-разному. Это в принципе нормально... Но убежден: различие взглядов по важным историческим событиям должно быть прежде всего поводом не для выдвижения обвинений или претензий в чей-либо адрес, а для серьезного и обстоятельного разговора по существу", - сказал Ерхов.

https://ria.ru/20250123/voyna-1995093991.html

https://ria.ru/20250215/tramp-1999607018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов