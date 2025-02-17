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Посол России в Турции призвал изучать опыт Второй мировой войны - РИА Новости, 17.02.2025
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12:27 17.02.2025 (обновлено: 13:21 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/posol-1999795759.html
Посол России в Турции призвал изучать опыт Второй мировой войны
Посол России в Турции призвал изучать опыт Второй мировой войны - РИА Новости, 17.02.2025
Посол России в Турции призвал изучать опыт Второй мировой войны
Научное осмысление опыта Второй мировой войны очень востребовано для правильного понимания произошедшего, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:27:00+03:00
2025-02-17T13:21:00+03:00
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АНКАРА, 17 фев - РИА Новости. Научное осмысление опыта Второй мировой войны очень востребовано для правильного понимания произошедшего, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов. В понедельник в Университете Хаджи Байрам Вели в Анкаре проходит международный семинар по российско-турецким отношениям в годы Второй мировой войны. "Сегодня мы присутствуем здесь, в Университете Хаджи Байрам Вели, на международном семинаре по российско-турецким отношениям в годы Второй мировой войны. Казалось бы, тема узкая и большого отношения к сегодняшней жизни не имеет. Однако думать так было бы ошибочно. Во-первых, историю вообще нужно знать, изучать ее уроки – хотя бы для того, чтобы сегодня и завтра избегать уже совершенных в прошлом ошибок. Так что исторический опыт бесполезным не бывает",- заявил дипломат в своем выступлении на семинаре. По его словам, тематика Второй мировой войны как нельзя более актуальна, особенно сейчас, накануне 80-летия ее окончания. "В современном мире, как и тогда, опять происходят буквально тектонические перемены: полыхают конфликты и войны, рушатся государства и правительства, сотни тысяч, да что там – миллионы людей ищут убежища и безопасности, покидая родные края. Льется кровь – как и тогда. И очень многие сегодняшние проблемы берут начало именно в тот период – опасный и кровавый",- подчеркнул Ерхов. Дипломат подчеркнул, что "научное осмысление опыта тех лет сегодня очень и очень востребовано, в т.ч. для правильного понимания произошедшего и происходящего, "отсечения" всего того, что было "накручено" вокруг этой темы десятилетиями "политических и пропагандистских упражнений". "Наконец, еще один принципиально важный момент. Есть вещи, на которые разные люди в разных местах смотрят по-разному. Это в принципе нормально... Но убежден: различие взглядов по важным историческим событиям должно быть прежде всего поводом не для выдвижения обвинений или претензий в чей-либо адрес, а для серьезного и обстоятельного разговора по существу", - сказал Ерхов.
https://ria.ru/20250123/voyna-1995093991.html
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россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов
Россия, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов
Посол России в Турции призвал изучать опыт Второй мировой войны

Посол Ерхов заявил о важности научного осмысления опыта Второй мировой войны

© РИА НовостиПосол России в Турции Алексей Ерхов во время выступления на международном семинаре по российско-турецким отношениям в годы Второй мировой войны, в Анкаре
Посол России в Турции Алексей Ерхов во время выступления на международном семинаре по российско-турецким отношениям в годы Второй мировой войны, в Анкаре - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости
Посол России в Турции Алексей Ерхов во время выступления на международном семинаре по российско-турецким отношениям в годы Второй мировой войны, в Анкаре
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АНКАРА, 17 фев - РИА Новости. Научное осмысление опыта Второй мировой войны очень востребовано для правильного понимания произошедшего, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.
В понедельник в Университете Хаджи Байрам Вели в Анкаре проходит международный семинар по российско-турецким отношениям в годы Второй мировой войны.
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"Сегодня мы присутствуем здесь, в Университете Хаджи Байрам Вели, на международном семинаре по российско-турецким отношениям в годы Второй мировой войны. Казалось бы, тема узкая и большого отношения к сегодняшней жизни не имеет. Однако думать так было бы ошибочно. Во-первых, историю вообще нужно знать, изучать ее уроки – хотя бы для того, чтобы сегодня и завтра избегать уже совершенных в прошлом ошибок. Так что исторический опыт бесполезным не бывает",- заявил дипломат в своем выступлении на семинаре.
По его словам, тематика Второй мировой войны как нельзя более актуальна, особенно сейчас, накануне 80-летия ее окончания.
"В современном мире, как и тогда, опять происходят буквально тектонические перемены: полыхают конфликты и войны, рушатся государства и правительства, сотни тысяч, да что там – миллионы людей ищут убежища и безопасности, покидая родные края. Льется кровь – как и тогда. И очень многие сегодняшние проблемы берут начало именно в тот период – опасный и кровавый",- подчеркнул Ерхов.
Дипломат подчеркнул, что "научное осмысление опыта тех лет сегодня очень и очень востребовано, в т.ч. для правильного понимания произошедшего и происходящего, "отсечения" всего того, что было "накручено" вокруг этой темы десятилетиями "политических и пропагандистских упражнений".
"Наконец, еще один принципиально важный момент. Есть вещи, на которые разные люди в разных местах смотрят по-разному. Это в принципе нормально... Но убежден: различие взглядов по важным историческим событиям должно быть прежде всего поводом не для выдвижения обвинений или претензий в чей-либо адрес, а для серьезного и обстоятельного разговора по существу", - сказал Ерхов.
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РоссияТурцияАнкара (провинция)Алексей Ерхов
 
 
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