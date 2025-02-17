https://ria.ru/20250217/politsiya-1999784410.html
Полиция выясняет обстоятельства пожара в квартире в Петербурге
Полиция выясняет обстоятельства пожара в квартире в Петербурге - РИА Новости, 17.02.2025
Полиция выясняет обстоятельства пожара в квартире в Петербурге
Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства пожара в квартире в городе Пушкин, которую якобы подожгла ее хозяйка и где наши тело ее сестры, сообщила... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:52:00+03:00
2025-02-17T11:52:00+03:00
2025-02-17T11:52:00+03:00
происшествия
пушкин
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства пожара в квартире в городе Пушкин, которую якобы подожгла ее хозяйка и где наши тело ее сестры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне жительница дома №59 на Школьной улице в Пушкине сообщила в полицию Пушкинского района о том, что ее соседка подожгла свою квартиру. "Прибывшим на место нарядом полиции установлено, что пожар в квартире ликвидирован, а 66-летняя хозяйка квартиры госпитализирована с отравлением угарным газом и ожогами. Также в квартире был обнаружен труп ее 70-летней сестры", – говорится в сообщении. По факту инцидента проводится проверка, процессуальное решение примут следственные органы, заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990919304.html
пушкин
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пушкин, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пушкин, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция выясняет обстоятельства пожара в квартире в Петербурге
Полиция проверяет пожар в квартире в Пушкине, где нашли тело сестры хозяйки