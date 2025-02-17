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Полиция выясняет обстоятельства пожара в квартире в Петербурге - РИА Новости, 17.02.2025
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11:52 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/politsiya-1999784410.html
Полиция выясняет обстоятельства пожара в квартире в Петербурге
Полиция выясняет обстоятельства пожара в квартире в Петербурге - РИА Новости, 17.02.2025
Полиция выясняет обстоятельства пожара в квартире в Петербурге
Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства пожара в квартире в городе Пушкин, которую якобы подожгла ее хозяйка и где наши тело ее сестры, сообщила... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:52:00+03:00
2025-02-17T11:52:00+03:00
происшествия
пушкин
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства пожара в квартире в городе Пушкин, которую якобы подожгла ее хозяйка и где наши тело ее сестры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне жительница дома №59 на Школьной улице в Пушкине сообщила в полицию Пушкинского района о том, что ее соседка подожгла свою квартиру. "Прибывшим на место нарядом полиции установлено, что пожар в квартире ликвидирован, а 66-летняя хозяйка квартиры госпитализирована с отравлением угарным газом и ожогами. Также в квартире был обнаружен труп ее 70-летней сестры", – говорится в сообщении. По факту инцидента проводится проверка, процессуальное решение примут следственные органы, заключают в ГУМВД.
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пушкин
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происшествия, пушкин, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пушкин, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция выясняет обстоятельства пожара в квартире в Петербурге

Полиция проверяет пожар в квартире в Пушкине, где нашли тело сестры хозяйки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства пожара в квартире в городе Пушкин, которую якобы подожгла ее хозяйка и где наши тело ее сестры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне жительница дома №59 на Школьной улице в Пушкине сообщила в полицию Пушкинского района о том, что ее соседка подожгла свою квартиру.
"Прибывшим на место нарядом полиции установлено, что пожар в квартире ликвидирован, а 66-летняя хозяйка квартиры госпитализирована с отравлением угарным газом и ожогами. Также в квартире был обнаружен труп ее 70-летней сестры", – говорится в сообщении.
По факту инцидента проводится проверка, процессуальное решение примут следственные органы, заключают в ГУМВД.
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ПроисшествияПушкинСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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