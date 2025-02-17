https://ria.ru/20250217/politsiya-1999784410.html

Полиция выясняет обстоятельства пожара в квартире в Петербурге

Полиция выясняет обстоятельства пожара в квартире в Петербурге - РИА Новости, 17.02.2025

Полиция выясняет обстоятельства пожара в квартире в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства пожара в квартире в городе Пушкин, которую якобы подожгла ее хозяйка и где наши тело ее сестры, сообщила... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:52:00+03:00

2025-02-17T11:52:00+03:00

2025-02-17T11:52:00+03:00

происшествия

пушкин

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства пожара в квартире в городе Пушкин, которую якобы подожгла ее хозяйка и где наши тело ее сестры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне жительница дома №59 на Школьной улице в Пушкине сообщила в полицию Пушкинского района о том, что ее соседка подожгла свою квартиру. "Прибывшим на место нарядом полиции установлено, что пожар в квартире ликвидирован, а 66-летняя хозяйка квартиры госпитализирована с отравлением угарным газом и ожогами. Также в квартире был обнаружен труп ее 70-летней сестры", – говорится в сообщении. По факту инцидента проводится проверка, процессуальное решение примут следственные органы, заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990919304.html

пушкин

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происшествия, пушкин, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)