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В Киеве подожгли автомобиль экс-замглавреда "Страны.ua" - РИА Новости, 17.02.2025
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16:16 17.02.2025 (обновлено: 17:25 17.02.2025)
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В Киеве подожгли автомобиль экс-замглавреда "Страны.ua"
В Киеве подожгли автомобиль экс-замглавреда "Страны.ua" - РИА Новости, 17.02.2025
В Киеве подожгли автомобиль экс-замглавреда "Страны.ua"
Автомобиль бывшей заместительницы главного редактора украинского издания "Страна.ua" Светланы Крюковой подожгли в Киеве, сообщает в понедельник агентство... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:16:00+03:00
2025-02-17T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Автомобиль бывшей заместительницы главного редактора украинского издания "Страна.ua" Светланы Крюковой подожгли в Киеве, сообщает в понедельник агентство РБК-Украина. "В Киеве подожгли автомобиль бывшей заместительницы главного редактора издания "Страна.ua" Светланы Крюковой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Уточняется, что инцидент произошел вечером 13 февраля, по предварительной версии правоохранителей, поджог был умышленным. Сама Крюкова информацию о поджоге подтвердила. Преступление пока не раскрыто. "Возможно, злоумышленники знали, чья это машина", - приводит агентство слова источника в силовых структурах. На Украине в последнее время, как отмечает агентство, участились случаи поджогов как военных, так и гражданских транспортных средств.
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В мире, Авто, Киев, Украина, Страна.ua
В Киеве подожгли автомобиль экс-замглавреда "Страны.ua"

В Киеве подожгли автомобиль бывшего замглавреда "Страны.ua" Светланы Крюковой

© Фото : соцсетиАвтомобиль бывшей заместительницы главного редактора украинского издания "Страна.ua" Светланы Крюковой подожгли в Киеве
Автомобиль бывшей заместительницы главного редактора украинского издания Страна.ua Светланы Крюковой подожгли в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : соцсети
Автомобиль бывшей заместительницы главного редактора украинского издания "Страна.ua" Светланы Крюковой подожгли в Киеве
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Автомобиль бывшей заместительницы главного редактора украинского издания "Страна.ua" Светланы Крюковой подожгли в Киеве, сообщает в понедельник агентство РБК-Украина.
«
Киеве подожгли автомобиль бывшей заместительницы главного редактора издания "Страна.ua" Светланы Крюковой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Уточняется, что инцидент произошел вечером 13 февраля, по предварительной версии правоохранителей, поджог был умышленным. Сама Крюкова информацию о поджоге подтвердила. Преступление пока не раскрыто.
"Возможно, злоумышленники знали, чья это машина", - приводит агентство слова источника в силовых структурах.
На Украине в последнее время, как отмечает агентство, участились случаи поджогов как военных, так и гражданских транспортных средств.
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