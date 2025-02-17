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В Киеве подожгли автомобиль экс-замглавреда "Страны.ua"

В Киеве подожгли автомобиль экс-замглавреда "Страны.ua" - РИА Новости, 17.02.2025

В Киеве подожгли автомобиль экс-замглавреда "Страны.ua"

Автомобиль бывшей заместительницы главного редактора украинского издания "Страна.ua" Светланы Крюковой подожгли в Киеве, сообщает в понедельник агентство... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:16:00+03:00

2025-02-17T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Автомобиль бывшей заместительницы главного редактора украинского издания "Страна.ua" Светланы Крюковой подожгли в Киеве, сообщает в понедельник агентство РБК-Украина. "В Киеве подожгли автомобиль бывшей заместительницы главного редактора издания "Страна.ua" Светланы Крюковой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Уточняется, что инцидент произошел вечером 13 февраля, по предварительной версии правоохранителей, поджог был умышленным. Сама Крюкова информацию о поджоге подтвердила. Преступление пока не раскрыто. "Возможно, злоумышленники знали, чья это машина", - приводит агентство слова источника в силовых структурах. На Украине в последнее время, как отмечает агентство, участились случаи поджогов как военных, так и гражданских транспортных средств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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