https://ria.ru/20250217/podrostki-1999763373.html
В ФСБ рассказали, сколько денег украинец обещал подросткам за поджог на ж/д
В ФСБ рассказали, сколько денег украинец обещал подросткам за поджог на ж/д - РИА Новости, 17.02.2025
В ФСБ рассказали, сколько денег украинец обещал подросткам за поджог на ж/д
Двое подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области по заданию куратора с Украины за вознаграждение в размере 25 тысяч рублей,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:16:00+03:00
2025-02-17T10:16:00+03:00
2025-02-17T10:16:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Двое подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области по заданию куратора с Украины за вознаграждение в размере 25 тысяч рублей, сообщает региональное управление ФСБ. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России ранее сообщило о задержании на территории Тоншаевского района 15-летнего и 16-летнего жителей Нижегородской области, которые 13 февраля с помощью горючих материалов совершили поджог железнодорожного релейного шкафа, повреждение которого могло повлечь столкновение или сход поездов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). "По полученным данным, злоумышленники, действуя по заданию украинского куратора, за денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей намеревались на территории Нижегородской области совершить повреждения ряда объектов транспортной инфраструктуры. В этих целях они получили соответствующие инструкции по изготовлению орудий для совершения преступления, а также денежные средства на приобретение горючих веществ", - говорится в сообщении управления ФСБ региона. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.
https://ria.ru/20250214/sk-1999297480.html
https://ria.ru/20250122/sk-1994929870.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В ФСБ рассказали, сколько денег украинец обещал подросткам за поджог на ж/д
Украинец обещал нижегородским подросткам 25 тысяч рублей за поджог на ж/д