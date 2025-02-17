https://ria.ru/20250217/podrostki-1999763373.html

В ФСБ рассказали, сколько денег украинец обещал подросткам за поджог на ж/д

В ФСБ рассказали, сколько денег украинец обещал подросткам за поджог на ж/д - РИА Новости, 17.02.2025

В ФСБ рассказали, сколько денег украинец обещал подросткам за поджог на ж/д

Двое подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области по заданию куратора с Украины за вознаграждение в размере 25 тысяч рублей,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:16:00+03:00

2025-02-17T10:16:00+03:00

2025-02-17T10:16:00+03:00

происшествия

нижегородская область

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Двое подростков подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области по заданию куратора с Украины за вознаграждение в размере 25 тысяч рублей, сообщает региональное управление ФСБ. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России ранее сообщило о задержании на территории Тоншаевского района 15-летнего и 16-летнего жителей Нижегородской области, которые 13 февраля с помощью горючих материалов совершили поджог железнодорожного релейного шкафа, повреждение которого могло повлечь столкновение или сход поездов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). "По полученным данным, злоумышленники, действуя по заданию украинского куратора, за денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей намеревались на территории Нижегородской области совершить повреждения ряда объектов транспортной инфраструктуры. В этих целях они получили соответствующие инструкции по изготовлению орудий для совершения преступления, а также денежные средства на приобретение горючих веществ", - говорится в сообщении управления ФСБ региона. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.

https://ria.ru/20250214/sk-1999297480.html

https://ria.ru/20250122/sk-1994929870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)