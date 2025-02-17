https://ria.ru/20250217/podmoskove-1999918172.html

В Подмосковье обсудили новые правила торговли алкогольной продукцией

В Подмосковье обсудили новые правила торговли алкогольной продукцией - РИА Новости, 17.02.2025

В Подмосковье обсудили новые правила торговли алкогольной продукцией

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с членами регионального правительства и главами округов новые правила продажи алкоголя, сообщает... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:01:00+03:00

2025-02-17T20:01:00+03:00

2025-02-17T20:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с членами регионального правительства и главами округов новые правила продажи алкоголя, сообщает пресс-служба облправительства. Новый закон был принят Мособлдумой 14 февраля. Он вступит в силу 1 сентября 2025 года. "К сожалению, сегодня во многих наших городах, если зайти во двор, можно увидеть абсолютную доступность алкоголя. Причем торговые объекты, где он продается, находятся порой по пути следования в школу или детский сад. <…> Задача – убрать то, что сегодня беспокоит жителей, родителей, семьи. Это работа должна быть развернута, прежде всего, в МКД", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. В свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных отметил, что на данный момент каждый третий объект, в котором продают алкоголь, находится в многоквартирном доме. Всего в регионе таких точек – около 9 тысяч, из них 1,8 тысячи – предприятия общепита. Он также заверил, что под новый закон попадают еще не открывшиеся объекты. При этом сервисы настроены так, что точки не смогут получить нужную лицензию. "А те, которые уже осуществляют торговлю, будут дорабатывать свою лицензию – это 1,5 тысячи точек. Плюс еще 1,4 тысячи объектов, торгующих слабым алкоголем без лицензии, которые до 1 сентября обязаны теперь прекратить продажу любого алкоголя. Более половины всех объектов (52%), на которые будут распространяться ограничения – несетевые магазины. Это продуктовые точки, круглосуточные гастрономы. Как раз они часто и являются источниками нарушений общественного порядка, на них приходится много жалоб", – отметил Двойных. Он подчеркнул, что 37% объектов – это алкомаркеты, а 11% – сетевые супермаркеты. В пресс-службе уточнили, что в Подмосковье продают алкоголь по лицензии 13 тысяч объектов, из них 88% – розничные магазины, а 12% – предприятия общепита. Также в 19 тысячах объектов торгуют слабым алкоголем, на который не нужна лицензия. По словам председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, основой для принятия данного закона послужили обращения граждан и статистические данные. Так, за последние пять лет в регионе количество мест по продаже алкоголя увеличилось почти на 30%. Розничная продажа алкоголя в магазине при жилом доме будет разрешена, только если торговый объект расположен в пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях, а вход и выход в магазин для посетителей находится со стороны улично-дорожной сети и расположен в радиусе до 30 метров до края проезжей части. Во всех остальных случаях, когда вход и выход в магазин находятся со стороны двора, продажа алкоголя будет запрещена. В кафе, столовых и барах, расположенных в многоквартирном доме, будет запрещено продавать алкоголь с 23.00 до 08.00. Исключением станут рестораны. Требования к минимальному уставному капиталу, необходимому для получения лицензии на розничную продажу алкоголя, увеличатся с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, игорь брынцалов, московская областная дума