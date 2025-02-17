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Техперсонал подмосковной станции скорой помощи получил новую униформу - РИА Новости, 17.02.2025
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Новости Подмосковья
 
12:08 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/podmoskove-1999790033.html
Техперсонал подмосковной станции скорой помощи получил новую униформу
Техперсонал подмосковной станции скорой помощи получил новую униформу - РИА Новости, 17.02.2025
Техперсонал подмосковной станции скорой помощи получил новую униформу
Технический персонал Московской областной станции скорой медицинской помощи получил новую спецодежду единого образца, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:08:00+03:00
2025-02-17T12:08:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Технический персонал Московской областной станции скорой медицинской помощи получил новую спецодежду единого образца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Форму выдали слесарям по ремонту автомобилей, электрикам и сотрудникам, обслуживающим здания. В ведомстве уточнили, что в комплекте новой спецодежды есть куртка, брюки и комбинезоны. "На данный момент проводим закупку униформы для выездных бригад скорой как врачей и фельдшеров, так и водителей. Новая форма разработана с учетом условий труда. Спецодежда водоотталкивающая, дышащая и обеспечивает свободу движений, что важно для выполнения различных задач. Новую униформу получили более 200 сотрудников. На ее закупку было направлено 600 тысяч рублей", – приводит пресс-служба слова главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Константина Маслова.
https://ria.ru/20250215/podmoskove-1999572311.html
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Новости Подмосковья
Техперсонал подмосковной станции скорой помощи получил новую униформу

Технический персонал подмосковной станции скорой помощи получил новую форму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Технический персонал Московской областной станции скорой медицинской помощи получил новую спецодежду единого образца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Форму выдали слесарям по ремонту автомобилей, электрикам и сотрудникам, обслуживающим здания. В ведомстве уточнили, что в комплекте новой спецодежды есть куртка, брюки и комбинезоны.
"На данный момент проводим закупку униформы для выездных бригад скорой как врачей и фельдшеров, так и водителей. Новая форма разработана с учетом условий труда. Спецодежда водоотталкивающая, дышащая и обеспечивает свободу движений, что важно для выполнения различных задач. Новую униформу получили более 200 сотрудников. На ее закупку было направлено 600 тысяч рублей", – приводит пресс-служба слова главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Константина Маслова.
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