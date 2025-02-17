https://ria.ru/20250217/podmoskove-1999790033.html

Техперсонал подмосковной станции скорой помощи получил новую униформу

Техперсонал подмосковной станции скорой помощи получил новую униформу - РИА Новости, 17.02.2025

Техперсонал подмосковной станции скорой помощи получил новую униформу

Технический персонал Московской областной станции скорой медицинской помощи получил новую спецодежду единого образца, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:08:00+03:00

2025-02-17T12:08:00+03:00

2025-02-17T12:08:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Технический персонал Московской областной станции скорой медицинской помощи получил новую спецодежду единого образца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Форму выдали слесарям по ремонту автомобилей, электрикам и сотрудникам, обслуживающим здания. В ведомстве уточнили, что в комплекте новой спецодежды есть куртка, брюки и комбинезоны. "На данный момент проводим закупку униформы для выездных бригад скорой как врачей и фельдшеров, так и водителей. Новая форма разработана с учетом условий труда. Спецодежда водоотталкивающая, дышащая и обеспечивает свободу движений, что важно для выполнения различных задач. Новую униформу получили более 200 сотрудников. На ее закупку было направлено 600 тысяч рублей", – приводит пресс-служба слова главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Константина Маслова.

https://ria.ru/20250215/podmoskove-1999572311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60