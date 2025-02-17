https://ria.ru/20250217/peterburg-1999870099.html

В Петербурге мужчина украл из цветочного магазина деньги и букеты

В Петербурге мужчина украл из цветочного магазина деньги и букеты - РИА Новости, 17.02.2025

В Петербурге мужчина украл из цветочного магазина деньги и букеты

Житель Санкт-Петербурга, угрожая продавцам цветочного магазина предметом, напоминающим пистолет, похитил 14,5 тысячи рублей из кассы и три букета цветов, его... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:59:00+03:00

2025-02-17T16:59:00+03:00

2025-02-17T17:14:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, угрожая продавцам цветочного магазина предметом, напоминающим пистолет, похитил 14,5 тысячи рублей из кассы и три букета цветов, его ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, около полуночи в понедельник в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что в цветочном магазине неизвестный, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, похитил деньги и скрылся. "Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции 20-летняя сотрудница магазина рассказала, что около 00.09 неизвестный, находясь в торговом зале магазина, похитил из кассы денежные средства в сумме 14,5 тысячи рублей и три букета цветов на сумму 23 тысячи рублей, после чего с похищенным с места происшествия скрылся", – говорится в сообщении. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), предполагаемого фигуранта ищут.

https://ria.ru/20250124/tjumen-1995286044.html

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россия

санкт-петербург

выборгский район

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происшествия, россия, санкт-петербург, выборгский район