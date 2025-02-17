В Петербурге мужчина украл из цветочного магазина деньги и букеты
В Петербурге мужчина с пистолетом украл из цветочного магазина деньги и букеты
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияЖитель Санкт-Петербурга напал на продавца цветочного магазина на улице Композиторов в Петербурге
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Житель Санкт-Петербурга напал на продавца цветочного магазина на улице Композиторов в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, угрожая продавцам цветочного магазина предметом, напоминающим пистолет, похитил 14,5 тысячи рублей из кассы и три букета цветов, его ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, около полуночи в понедельник в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что в цветочном магазине неизвестный, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, похитил деньги и скрылся.
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"Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции 20-летняя сотрудница магазина рассказала, что около 00.09 неизвестный, находясь в торговом зале магазина, похитил из кассы денежные средства в сумме 14,5 тысячи рублей и три букета цветов на сумму 23 тысячи рублей, после чего с похищенным с места происшествия скрылся", – говорится в сообщении.
Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), предполагаемого фигуранта ищут.
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