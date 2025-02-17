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Губернатор Камчатки поднял вопрос высокой стоимости авиаперелетов - РИА Новости, 17.02.2025
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17:19 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/perelet-1999880484.html
Губернатор Камчатки поднял вопрос высокой стоимости авиаперелетов
Губернатор Камчатки поднял вопрос высокой стоимости авиаперелетов - РИА Новости, 17.02.2025
Губернатор Камчатки поднял вопрос высокой стоимости авиаперелетов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос высокой стоимости авиаперелетов на Дальнем... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:19:00+03:00
2025-02-17T17:19:00+03:00
общество
владивосток
россия
хабаровск
владимир солодов
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос высокой стоимости авиаперелетов на Дальнем Востоке, отметив, что билеты во Владивосток и Хабаровск в пиковый сезон стоят дороже, чем перелет в Москву. "Но одновременно хочу и проблему одну заострить. В Москву сейчас перелет доступный – 28 тысяч рублей туда-обратно, а во Владивосток и Хабаровск существенно дороже. Получается, что во Владивосток в пиковый сезон – 35 и даже больше тысяч рублей в одну сторону", - отметил Солодов. При этом он добавил, что именно эти маршруты не попадают под программу субсидирования. "Есть программа субсидирования, но она не распространяется на эти флагманские маршруты", - сказал губернатор. Субсидированные билеты доступны для россиян с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО, для граждан РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), а также для инвалидов I группы любого возраста и инвалидов с детства II и III группы, для сопровождающих инвалидов I группы или детей-инвалидов и еще для россиян с удостоверением многодетной семьи или иным документом, подтверждающим статус.
https://ria.ru/20250217/kamchatka-1999845375.html
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общество, владивосток, россия, хабаровск, владимир солодов, владимир путин
Общество, Владивосток, Россия, Хабаровск, Владимир Солодов, Владимир Путин
Губернатор Камчатки поднял вопрос высокой стоимости авиаперелетов

Солодов рассказал Путину о высокой стоимости авиаперелетов по Дальнему Востоку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос высокой стоимости авиаперелетов на Дальнем Востоке, отметив, что билеты во Владивосток и Хабаровск в пиковый сезон стоят дороже, чем перелет в Москву.
"Но одновременно хочу и проблему одну заострить. В Москву сейчас перелет доступный – 28 тысяч рублей туда-обратно, а во Владивосток и Хабаровск существенно дороже. Получается, что во Владивосток в пиковый сезон – 35 и даже больше тысяч рублей в одну сторону", - отметил Солодов.
При этом он добавил, что именно эти маршруты не попадают под программу субсидирования.
"Есть программа субсидирования, но она не распространяется на эти флагманские маршруты", - сказал губернатор.
Субсидированные билеты доступны для россиян с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО, для граждан РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), а также для инвалидов I группы любого возраста и инвалидов с детства II и III группы, для сопровождающих инвалидов I группы или детей-инвалидов и еще для россиян с удостоверением многодетной семьи или иным документом, подтверждающим статус.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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ОбществоВладивостокРоссияХабаровскВладимир СолодовВладимир Путин
 
 
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