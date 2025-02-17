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В "Перекрестке" в партии рыбы "Люди Любят" обнаружили червей - РИА Новости, 17.02.2025
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22:41 17.02.2025 (обновлено: 22:50 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/perekrestok-1999936851.html
В "Перекрестке" в партии рыбы "Люди Любят" обнаружили червей
В "Перекрестке" в партии рыбы "Люди Любят" обнаружили червей - РИА Новости, 17.02.2025
В "Перекрестке" в партии рыбы "Люди Любят" обнаружили червей
"Перекрёсток" снимает с полок партию рыбы "Люди любят" после обнаружения в ней червей, проводит выборочную проверку других партий этой марки, заявили РИА... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:41:00+03:00
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торговый дом "перекресток"
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Перекрёсток" снимает с полок партию рыбы "Люди любят" после обнаружения в ней червей, проводит выборочную проверку других партий этой марки, заявили РИА Новости в Х5.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что девушка из Москвы обнаружила червей в красной рыбе марки "Люди любят" в "Перекрёстке" и пять дней ждала ответа от поддержки магазина."Перекрёсток" снимает с полок эту партию товара, а также проводит выборочную проверку других партий данного производителя", - сообщили в компании.Кроме того, сеть инициирует расследование на производстве поставщика для проверки соответствия производственных процессов всем необходимым нормам. Это первая жалоба на данную продукцию, добавили там.Уточняется, что в ближайшее время компания свяжется с клиентом по вопросу компенсации полной суммы покупки. С сотрудниками службы поддержки будет проведен дополнительный инструктаж.
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россия
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торговый дом "перекресток", происшествия, россия, москва
Торговый дом "Перекресток", Происшествия, Россия, Москва
В "Перекрестке" в партии рыбы "Люди Любят" обнаружили червей

"Перекресток" снял с продажи рыбу "Люди Любят" после обнаружения в ней червей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВывески на магазине "Перекресток"
Вывески на магазине Перекресток - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вывески на магазине "Перекресток". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Перекрёсток" снимает с полок партию рыбы "Люди любят" после обнаружения в ней червей, проводит выборочную проверку других партий этой марки, заявили РИА Новости в Х5.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что девушка из Москвы обнаружила червей в красной рыбе марки "Люди любят" в "Перекрёстке" и пять дней ждала ответа от поддержки магазина.
«
"Перекрёсток" снимает с полок эту партию товара, а также проводит выборочную проверку других партий данного производителя", - сообщили в компании.
Кроме того, сеть инициирует расследование на производстве поставщика для проверки соответствия производственных процессов всем необходимым нормам. Это первая жалоба на данную продукцию, добавили там.
Уточняется, что в ближайшее время компания свяжется с клиентом по вопросу компенсации полной суммы покупки. С сотрудниками службы поддержки будет проведен дополнительный инструктаж.
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