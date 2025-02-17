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В "Перекрестке" в партии рыбы "Люди Любят" обнаружили червей

В "Перекрестке" в партии рыбы "Люди Любят" обнаружили червей - РИА Новости, 17.02.2025

В "Перекрестке" в партии рыбы "Люди Любят" обнаружили червей

"Перекрёсток" снимает с полок партию рыбы "Люди любят" после обнаружения в ней червей, проводит выборочную проверку других партий этой марки, заявили РИА... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T22:41:00+03:00

2025-02-17T22:41:00+03:00

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торговый дом "перекресток"

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Перекрёсток" снимает с полок партию рыбы "Люди любят" после обнаружения в ней червей, проводит выборочную проверку других партий этой марки, заявили РИА Новости в Х5.Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что девушка из Москвы обнаружила червей в красной рыбе марки "Люди любят" в "Перекрёстке" и пять дней ждала ответа от поддержки магазина."Перекрёсток" снимает с полок эту партию товара, а также проводит выборочную проверку других партий данного производителя", - сообщили в компании.Кроме того, сеть инициирует расследование на производстве поставщика для проверки соответствия производственных процессов всем необходимым нормам. Это первая жалоба на данную продукцию, добавили там.Уточняется, что в ближайшее время компания свяжется с клиентом по вопросу компенсации полной суммы покупки. С сотрудниками службы поддержки будет проведен дополнительный инструктаж.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

торговый дом "перекресток", происшествия, россия, москва