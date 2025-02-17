https://ria.ru/20250217/peregovory-1999904541.html

Переговоры России и США в Эр-Рияде пройдут без участия третьих стран

Переговоры России и США в Эр-Рияде пройдут без участия третьих стран - РИА Новости, 17.02.2025

Переговоры России и США в Эр-Рияде пройдут без участия третьих стран

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде во вторник пройдут без участия третьих стран, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российско-американские переговоры в Эр-Рияде во вторник пройдут без участия третьих стран, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах. Мы, собственно, летим для этого в Эр-Рияд", - сказал Ушаков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о конфигурации возможных переговоров по украинскому урегулированию. Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999854959.html

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россия, сша, юрий ушаков, сергей лавров, в мире