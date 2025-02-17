https://ria.ru/20250217/peregovory-1999846528.html

CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине

CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине

Позиции Запада на предстоящих российско-американских переговорах в Эр-Рияде по ситуации на Украине оказались "серьезно ослаблены" на фоне отсутствия на встрече... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:20:00+03:00

2025-02-17T15:20:00+03:00

2025-02-17T15:20:00+03:00

в мире

сша

россия

европа

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Позиции Запада на предстоящих российско-американских переговорах в Эр-Рияде по ситуации на Украине оказались "серьезно ослаблены" на фоне отсутствия на встрече представителей киевских властей и отказа президента США Дональда Трампа от координации с Европой, которой придерживался его предшественник Джо Байден, сообщает телеканал CNN. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США. "Отказ Трампа, в отличие от предыдущей администрации от строгого согласования c Европой действий по Украине, и отсутствие киевских переговорщиков на переговорах в Саудовской Аравии, похоже, серьезно ослабили позиции Запада на переговорах", - говорится в сообщении телеканала. Как подчеркивает телеканал, действия администрации Трампа положили конец "международной изоляции" России и "разрушили единство" Запада в украинском конфликте. При этом страны Европы оказались ослаблены также в сфере обороны, отмечает телеканал. Длительная нехватка финансирования оборонных бюджетов стран НАТО привела к тому, что члены альянса оказались плохо подготовлены "к защите Европы" и выполнению требований администрации Трампа, указывает CNN. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999816779.html

https://ria.ru/20250217/peskov-1999807058.html

https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша