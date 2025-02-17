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CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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15:20 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/peregovory-1999846528.html
CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине
CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине
Позиции Запада на предстоящих российско-американских переговорах в Эр-Рияде по ситуации на Украине оказались "серьезно ослаблены" на фоне отсутствия на встрече... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:20:00+03:00
2025-02-17T15:20:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Позиции Запада на предстоящих российско-американских переговорах в Эр-Рияде по ситуации на Украине оказались "серьезно ослаблены" на фоне отсутствия на встрече представителей киевских властей и отказа президента США Дональда Трампа от координации с Европой, которой придерживался его предшественник Джо Байден, сообщает телеканал CNN. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США. "Отказ Трампа, в отличие от предыдущей администрации от строгого согласования c Европой действий по Украине, и отсутствие киевских переговорщиков на переговорах в Саудовской Аравии, похоже, серьезно ослабили позиции Запада на переговорах", - говорится в сообщении телеканала. Как подчеркивает телеканал, действия администрации Трампа положили конец "международной изоляции" России и "разрушили единство" Запада в украинском конфликте. При этом страны Европы оказались ослаблены также в сфере обороны, отмечает телеканал. Длительная нехватка финансирования оборонных бюджетов стран НАТО привела к тому, что члены альянса оказались плохо подготовлены "к защите Европы" и выполнению требований администрации Трампа, указывает CNN. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999816779.html
https://ria.ru/20250217/peskov-1999807058.html
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в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Министерство обороны США
CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине

CNN: отказ Трампа от координации с Европой ослабил позиции Запада на переговорах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Позиции Запада на предстоящих российско-американских переговорах в Эр-Рияде по ситуации на Украине оказались "серьезно ослаблены" на фоне отсутствия на встрече представителей киевских властей и отказа президента США Дональда Трампа от координации с Европой, которой придерживался его предшественник Джо Байден, сообщает телеканал CNN.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине
13:34
"Отказ Трампа, в отличие от предыдущей администрации от строгого согласования c Европой действий по Украине, и отсутствие киевских переговорщиков на переговорах в Саудовской Аравии, похоже, серьезно ослабили позиции Запада на переговорах", - говорится в сообщении телеканала.
Как подчеркивает телеканал, действия администрации Трампа положили конец "международной изоляции" России и "разрушили единство" Запада в украинском конфликте.
При этом страны Европы оказались ослаблены также в сфере обороны, отмечает телеканал. Длительная нехватка финансирования оборонных бюджетов стран НАТО привела к тому, что члены альянса оказались плохо подготовлены "к защите Европы" и выполнению требований администрации Трампа, указывает CNN.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для контактов России и США
12:57
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами
11:33
 
В миреСШАРоссияЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОМинистерство обороны США
 
 
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