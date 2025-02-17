https://ria.ru/20250217/peregovory-1999803954.html

Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США во вторник

Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США во вторник - РИА Новости, 17.02.2025

Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США во вторник

Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:51:00+03:00

2025-02-17T12:51:00+03:00

2025-02-17T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", — сказал он.Песков уточнил, что Лавров и Ушаков сегодня вылетают в саудовскую столицу по поручению президента Владимира Путина."Она (встреча. — Прим. ред.) будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", — добавил он.Помимо этого, представитель Кремля уточнил, что Россия готова обсуждать с США в Эр-Рияде вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке.Лавров и Ушаков доложат Путину об итогах переговоров."Разумеется, полный доклад будет уже в Москве, но, если потребуются какие-то срочные доклады, то все коммуникационные возможности для этого имеются", — уточнил Песков.Пресс-секретарь также объяснил, что Саудовскую Аравию как место для переговоров выбрали, так как она устраивает обе стороны.Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. В свою очередь, Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250217/peregovory-1999745834.html

https://ria.ru/20250217/evropa-1999700891.html

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сша, сергей лавров, юрий ушаков, дмитрий песков, в мире, россия, украина