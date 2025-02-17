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Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 17.02.2025 (обновлено: 00:44 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/peregovory-1999730352.html
Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант
Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант - РИА Новости, 17.02.2025
Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант
Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, утверждает "Коммерсант". РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T00:03:00+03:00
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украина
россия
сша
специальная военная операция на украине
владимир путин
дональд трамп
марко рубио
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, утверждает "Коммерсант"."Как узнал "Ъ", переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник", - говорится в сообщении на сайте.По данным издания, США будут представлять глава Госдепартамента Марк Рубио, советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.По информации газеты, встреча намечена на вторник.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250216/turtsiya-1999722422.html
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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, марко рубио
Украина, Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марко Рубио
Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант

Коммерсант: переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде пройдут 18 февраля

© AP Photo / Nariman El-MoftyЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, утверждает "Коммерсант".
"Как узнал "Ъ", переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник", - говорится в сообщении на сайте.
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По данным издания, США будут представлять глава Госдепартамента Марк Рубио, советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
По информации газеты, встреча намечена на вторник.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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