https://ria.ru/20250217/peregovory-1999730352.html

Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант

Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант - РИА Новости, 17.02.2025

Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант

Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, утверждает "Коммерсант". РИА Новости, 17.02.2025

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россия

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специальная военная операция на украине

владимир путин

дональд трамп

марко рубио

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, утверждает "Коммерсант"."Как узнал "Ъ", переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник", - говорится в сообщении на сайте.По данным издания, США будут представлять глава Госдепартамента Марк Рубио, советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.По информации газеты, встреча намечена на вторник.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250216/turtsiya-1999722422.html

https://ria.ru/20250216/sholts-1999728581.html

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россия

сша

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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, марко рубио