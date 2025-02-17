https://ria.ru/20250217/peregovory-1999730352.html
Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант
Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант - РИА Новости, 17.02.2025
Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант
Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, утверждает "Коммерсант". РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T00:03:00+03:00
2025-02-17T00:03:00+03:00
2025-02-17T00:44:00+03:00
украина
россия
сша
специальная военная операция на украине
владимир путин
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948885127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9440d3f5124ebba3be51bae5fa4730a.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры России и США по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, утверждает "Коммерсант"."Как узнал "Ъ", переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник", - говорится в сообщении на сайте.По данным издания, США будут представлять глава Госдепартамента Марк Рубио, советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.По информации газеты, встреча намечена на вторник.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250216/turtsiya-1999722422.html
https://ria.ru/20250216/sholts-1999728581.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948885127_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_435fd7cf48d089bdb0b1657eacee3d86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, марко рубио
Украина, Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марко Рубио
Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант
Коммерсант: переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде пройдут 18 февраля